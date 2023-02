Ex ruta 3: cada vez más transitada, cada vez más peligrosa

El panorama a la altura del kilómetro 14 de la ex ruta 3. / Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Mientras las roturas de llantas y de ejes delanteros de automóviles, principalmente, no dejan de sucederse y así lo manifiestan los usuarios en las redes sociales, el tránsito es cada vez más intenso por una de las salidas de Bahía Blanca hacia la costa.

Se trata de la ex ruta 3 (vieja), un tramo de 32 kilómetros que se inicia en la rotonda de la ruta provincial 51, pasa por la Aeroestación Civil Comandante Espora; por el club de campo de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA); por el paraje Calderón, donde están las vías y se une a la ruta nacional 3, para coincidir con quienes vienen desde Bahía Blanca (por el sur) o Punta Alta, así como desde Bajo Hondo, Pehuen Co o Monte Hermoso, por citar las referencias desde el norte.

Las últimas reparaciones superficiales realizadas por personal de la Dirección de Vialidad Provincial Zona XI, con sede en Bahía Blanca, y en coincidencia con el inicio de la temporada veraniega, no dieron el resultado esperado.

El bacheo superficial en la mayoría de los pozos que no contenían la pérdida total del asfalto y que se encontraban con una base relativamente reutilizable se volvieron a deteriorar. Mas: en algunos casos se han profundizado.

En los sectores donde el daño es muy profundo, y la pérdida de una base adecuada es evidente, no se ha vuelto a trabajar en el último año. Es decir, la única forma de repararlo es con un trabajo integral que permita ir desde cero hasta una adecuada base y posterior encarpetamiento asfáltico.

Como desde hace años esta alternativa no se ha mostrado factible, más allá de algunos reclamos de los intendentes Héctor Gay, de Bahía Blanca, y Mariano Uset, de Coronel Rosales, así como concejales y legisladores bonaerenses, las intervenciones realizadas no tendrán la efectividad pretendida.

De la recorrida realizada por este medio, que incluye imágenes obtenidas con un drone, se pudo apreciar el constante tránsito no sólo de vehículos particulares, sino de camionetas relacionadas con los sectores agropecuario y de energía renovable, así como camiones de gran porte cargados de cereales, combustible, maquinarias diversas y hasta ganado vacuno.

Como se ha informado en las últimas publicaciones de este medio, los tramos que poseen más daño y la mayor presencia de pozos se encuentran entre los kilómetros 13 a 15; 21 a 23 y 25, partiendo desde la rotonda de la RP 51.

Actualmente, los primeros se encuentran con tramos en condiciones de tránsito casi a paso de hombre e, inclusive, por la banquina, donde es más seguro para evitar el peligroso zigzag que, por el intenso tránsito, acrecienta la posibilidad de un accidente, o la rotura de algún elemento vital en algunos de los pozos.

En los citados tramos, también se torna peligroso el desgranamiento del asfalto utilizado para los bacheos superficiales. A medida que se va rompiendo con el tránsito, los restos quedan esparcidos por el resto de la calzada, así como en las banquinas aledañas.

La mayoría de los conductores viaja a una velocidad en relación a la peligrosidad del tramo, pero no en todos los casos, especialmente en aquellos que no son habitués. En tal sentido, en los 32 kilómetros sólo existen 3 carteles que advierten de una máxima de 40 y no, justamente, en los sectores antes comentados.

Más allá de baches aislados desde el inicio del trayecto, no deja de preocupar el estado del paso a nivel del paraje Calderón donde, además, a pocos metros se ubica un emprendimiento olivícolo gastronómico de una demanda cada vez más relevante y, por ende, de tránsito nocturno.

A propósito, las situaciones de peligrosidad mencionadas se aprecian durante el día y, aun así, los incidentes se suceden. Un relevamiento semejante, en horas de la noche, supone condiciones extremas fácilmente imaginables.

En el último sector, desde el kilómetro 25 al 32, donde el asfalto se encontraba en buenas condiciones, han comenzado a aparecer pequeños pozos. Con el correr de las semanas, si no se los repara adecuadamente en tiempo y forma, es probable que se incorporen al grupo de bacheo superficial permanente.

Una buena: el corte de pasto realizado antes del inicio de la temporada de verano se ha mantenido, algo que, en estas circunstancias por la necesidad de transitar por ese sector, no deja de ser importante como una alternativa de escape.

Las razones de una mayor utilización de la ex ruta 3 en los últimos años, que se incrementa cada vez más al margen de su condición, obedece a varias razones.

Una de ellas es por la instalación de dos parques eólicos, pertenecientes a la firma Pampa Energía, lo que otorga un movimiento diario no sólo respecto del personal afectado al trabajo, sino al mantenimiento y la reparación de instalaciones vitales para el funcionamiento de los molinos.

En este sentido, hace tres semanas se anunció una inversión de 500 millones de dólares para la construcción de otro parque eólico, también de Pampa Energía, en sectores aledaños a los actuales. Las obras se prevén concluir a mediados del año que viene. Es decir, se vienen meses de un considerable tránsito anexo de personal, materiales y demás por este mismo sector.

A eso se suma el desarrollo turístico de zona costera atlántica, en general, pero en especial respecto de Monte Hermoso y Pehuen Co.

Más allá de que la temporada está a punto de terminar, y a diferencia de años anteriores, los fines de semana el tránsito es frecuente por el sector con destino final a esos balnearios.

Finalmente, otra de las razones de la mayor transitabilidad se encuentra en el incremento del desarrollo inmobiliario hacia la zona norte, acaso la más importante y desplegada de Bahía Blanca.

Esto es en razón del acceso directo en caso de venir por la ruta nacional 3 hacia la zona del aeropuerto y no por la autovía Bahía Blanca-ruta nacional 249, en dirección de Punta Alta, en Coronel Rosales, que desemboca en la terminal de ómnibus.

La peligrosidad del tramo quedó evidenciada en el mes de julio último, en que dos accidentes provocaron la muerte de dos personas y otras tres con heridas, dos de ellas de consideración.

Lo que pasó hasta ahora

—La obra de recuperación y mantenimiento en sitios estratégicos de la calzada reencarpetada de la ex ruta 3 (vieja) se realizó entre los años 2015 y 2016.

—Los últimos trabajos se proyectaron entre 2021 y 2022.

—La empresa a cargo fue Vial Agro SA, una empresa de casi 60 años radicada en la ciudad de Tres Arroyos. Antecedente: uno de los últimos trabajos los realizó en la ruta provincial 51, entre El Divisorio y Coronel Pringles.

—Si bien las tareas que se efectúan desde entonces en la ex ruta 3 tienen resultados (por algunos meses), la realización de una obra integral en la traza de los 32 kilómetros sería lo ideal para una solución poco menos que definitiva.

—No se trata sólo de la adecuación del asfalto, sino de las obras de arte indispensables para lograr condiciones de transitabilidad y seguridad adecuadas a la actual y creciente demanda, como quedó reflejado en el último anuncio de la construcción de otro parque energético en esta región.