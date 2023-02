Mirtha a sus invitados: “Mi preocupación es si llegaré a los 100 años”

En medio de una noche repleta de emociones, Mirtha Legrand celebró sus 96 años, junto a sus familiares y amigos más íntimos.

Entre los más destacados, se encontraron el periodista Jorge Lanata, quien fue con su esposa Elba Marcovecchio, Horacio Rodríguez Larreta con su novia Milagros Maylin, y también Carlos Rottemberg, el productor histórico de los programas televisivos de Mirtha.

En otras mesas, su familia, compuesta por Marcela Tinayre, sus nietos Juana y Nacho Viale, sus bisnietos y los nietos de su hermana gemela Goldie.

Entre sus amigos, se hicieron presentes "Teté" Coustarot, Lucía Galán, Adrían Suar, Pablo Codevila, Coca Calabró y Alejandro Veroutis.

La sorpresa de la noche la dio Raúl Lavié cuando cantó las dos canciones preferidas de "la Chiqui": A mi manera y Honrar la vida.

Mirtha Legrand junto a Marcela Tinayre y Ramiro Arzuaga.

A modo de cierre, Mirtha se puso de pie y agradeció a todos sus invitados por su presencia en la inolvidable noche de su festejo de cumpleaños.

Como es su costumbre, comenzó con una broma hacia Rodríguez Larreta. “Horacio, vos te enojaste porque yo dije públicamente que iba a votar por Patricia Bullrich, recién me llamó la Bullrich, hace un rato”, disparó pícara.

Y después dijo palabras muy sentidas. “Quiero agradecerles porque esto es histórico, hoy cumplo 96 años, mi preocupación es ver si llegaré a centenaria, tengo una salud muy buena, la vida ha sido muy generosa conmigo, he tenido una vida muy feliz, con algunas ausencias que me hicieron muchísimo daño, como Dany, mi hijo, Daniel, mi marido, mi hermana Goldie y mi hermano José, ellos están siempre a mi lado. Y mi familia, que me ha ayudado muchísimo. Está Marcela, que es mi general, pero es amorosa. Y mis nietos que están siempre presentes”, comenzó diciendo entre risas y lágrimas de todos.

Mirtha Legrand junto a sus invitados.

Después continuó: “En realidad mis nietos y mis bisnietos. Esta vida que se inició a los 14 años, ustedes saben, el otro día lo dijeron por televisión, perdón, por radio, que yo fui Miss Carnaval, pasé por la Avenida de Mayo saludando con el premio de Miss Carnaval”. Y mirando a Jorge Lanata, agregó: “Lo dijeron el otro día en tu programa”. El periodista sumó información a los datos de Mirtha: “En el año 39 tu hermana y en el ‘40, vos”.

Entonces, "la Chiqui" continuó con su discurso. “Trece años tenía, vestida de lagarterana, que es una región española. Bueno, mi vida fue maravillosa, empecé a los 14 años que se estrenó mi primera película Los martes orquídeas, y así seguí el derrotero. Cuando terminó la exhibición de Los martes orquídeas yo estaba con José, mi hermano y Goldie, mi hermana, y mi madre. Mi padre ya había fallecido, mi padre falleció a los 36 años, jovencísimo. Y todo el teatro Broadway se dio vuelta a saludar a 'Chiquita', que estaba sentada y miraba azorada y extrañada al público que decía ‘ha nacido una estrella’. Yo llegué en un tranvía y me fui a mi casa en un Cadillac que nunca supimos de quién era. Pero bueno, ahí me di cuenta que mi vida había cambiado. Y ahí empezó el derrotero. Hice muchísimo cine, justamente en el canal Volver hoy pasaron varias películas mías. Y luego llegué a la televisión, y lo tengo aquí a Carlitos Rottemberg que fue productor mío muchos años. ¿Te gustó trabajar conmigo, Carlitos?”, preguntó mirando a su productor de toda la vida, mientras todos los invitados estallaron en risas.

Mirtha Legrand junto a Jorge lanata, Elba Marcovecchio y Ramiro Arzuega.

Finalmente, Mirtha cerró su emotivo mensaje. “Fue un magnífico productor, y todos los que están hoy, están en mi corazón, a todos los quiero, los valoro, los admiro, les deseo buena suerte, y solo deseo, mi única preocupación, lo que más deseo, yo no quiero irme de este mundo sin ver una Argentina próspera y maravillosa. No quiero irme de acá, de este mundo maravilloso, sin ver a mi país de avanzada”, concluyó entre aplausos y agradecimientos. (Teleshow)