"La carne aumentó alrededor del 40/50 por ciento y la baja en el consumo lo hizo en un mismo porcentaje".

Aníbal, un carnicero de la primera cuadra de calle Espeche, no titubeó al contar sobre cuánto afectó en las ventas el esperado aumento del precio de la carne vacuna, que se había mantenido "parado" desde hace varios meses.

El aumento en los mostradores de nuestra ciudad se hizo sentir.

"En nuestro local no hubo un corte en especial que haya bajado más, sino que la gente que compraba tres kilos de carne hoy compra un kilo. El precio estuvo en una meseta durante un año, siendo que los otros productos nos remarcaban los precios todas las semanas", sostuvo Aníbal.

Y cerró diciendo que "lo peor es la situación del país, que no ayuda, y la mentira de los Precios Justos que te ponen en los supermercados, porque la mayoría tiene cortes muy malos. Hay una falta de información de cómo se comercializa la carne".

Por su parte, Miguel, el carnicero de la esquina de Caronti y Zelarrayán, sostuvo que "la gente siente el aumento, pero también aumentaron el pollo o el cerdo, lo que hace equilibrar un poco la situación. El año pasado, un kilo de suprema salía lo mismo que un kilo de bola de lomo, porque la carne había aumentado en un año tan solo un 27 %".

"La gente se va acomodando con los aumentos, en nuestra carnicería pasaba que al principio buscaba cortes más económicos, pero luego se empareja. Acá lo que sucede es que el mercado interno está muy fuerte por las promociones bancarias y eso empujó al sector", explicó.

Además, dijo que "el impacto del aumento de la carne fue fuerte, pero algo que se espera. No obstante, no esperamos otro aumento en los próximos meses. Este aumento de alrededor del 40 % es, te diría, el techo de lo que va a subir".

Por último, sostuvo que "no podíamos entender por qué no aumentaba la carne, a nosotros nos pasaba que teníamos que vender el doble para poder cubrir los demás gastos que sí aumentaban".

En tanto, Daniel sostuvo que en la carnicería que atiende en calle Córdoba y Zelarrayán al 100 "las ventas bajaron de manera pareja en todos los cortes".

"Era tan esperable el aumento de la carne como también que iba a repercutir, al menos en un principio, en lo que la gente iba a consumir. Quizás en los cortes donde más se sintió la baja en las ventas fue en el peceto, el lomo, los que son los cortes más caros. La gente además de buscar cortes más económicos, mermó también la cantidad que lleva", contó.

Y remarcó que "si bien no sabemos si habrá otro aumento, es sabido que aún existe una diferencia en los precios. Si bien se intenta no aumentar tanto, el dueño termina poniendo de su bolsillo para no matar a la gente".