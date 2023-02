Massa acordó desembolsos con el Banco Mundial y Argentina ahorrará US$ 400 millones

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió este viernes con el director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, con quien acordó un un ahorro de más de US$ 400 millones en la ejecución de los proyectos de ese organismo crediticio en el país.

Ambos funcionarios se entrevistaron en el marco de la la reunión del G20 en Bangalore, India, donde analizaron los principales proyectos del programa que el Banco tiene en la Argentina para promover el crecimiento inclusivo, según informó Economía.

El Ministerio destacó que el ahorro significa dejar de aportar la contraparte local que estos créditos siempre presuponen. Así, durante 2023 y 2024, la Argentina no pondrá esa contraparte local, que representan US$ 400 millones de ahorro, más un desembolso adicional de US$ 100 millones de reembolso correspondiente al programa Matanza-Riachuelo.

De este modo, "se fortalece fiscalmente para este año la situación del Tesoro argentino", subrayó el Palacio de Hacienda.

Dos nuevos proyectos para la Argentina se presentaron al Directorio: uno para reducir la deserción escolar apoyando un programa de becas por US$ 300 millones y otro para apoyar el desarrollo urbano y un acceso más equitativo a la vivienda para sectores vulnerables por US$ 150 millones.

Este ahorro previsto para este año y el próximo se producirá gracias a que Argentina dejará de aportar la contraparte local con la que habitualmente participa en este tipo de créditos.

Van Trotsenburg "reconoció la importancia de aumentar el apoyo del Banco en momentos en que las asignaciones presupuestarias están restringidas y explorará aumentar el financiamiento del Banco en proyectos críticos para quienes viven en situación de vulnerabilidad, como el proyecto de saneamiento de la cuenca del río Matanza-Riachuelo".

En tanto, Massa y van Trotsenburg "confirmaron su compromiso de acelerar la ejecución de la cartera, incluso mediante mayores desembolsos, y a gestionar activamente la ejecución de la cartera, incluida la gestión de financiamiento de contraparte. Se espera que todas estas medidas permitan tener fuertes desembolsos", destacó el organismo financiero tras la reunión.

También dijo que está preparando proyectos para beneficiar a los países más vulnerables por US$ 1.000 millones en el primer semestre de 2023.

La cartera del Banco Mundial en la Argentina está valuada en US$ 7.560 millones: comprende 22 proyectos por un total de US$ 7.100 millones, más una garantía del banco BIRF de US$ 466 millones. (NA)