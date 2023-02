Larreta respondió a las acusaciones de tibio: "La grieta es estafa"

Un día después de anunciar con un video su precandidatura a presidente, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, les respondió a quienes lo acusaron de “tibio” a raíz de su discurso antigrieta y pidió ponerle fin a la idea de una política en la que hay “amigos o enemigos”, aunque aclaró: “Terminar con las divisiones no es que pensemos todos lo mismo”.

Consultado en el canal LN+ por la postura de aquellos que, como la titular de Pro y probable adversaria en las PASO, Patricia Bullrich, afirmaron que “no hay lugar para respuestas tibias” frente a la realidad que viven los argentinos, Larreta insistió: “La grieta es estafa, porque los que la impulsan saben que con la grieta vamos al fracaso. Nadie puede negar la historia. Llevamos 80 años de pelearnos unos con otros. Los primeros 40, a los tiros; los últimos, donde cada uno que llegó empezó de vuelta (...) No va. Por eso insisto en que intentemos algo distinto. Si seguimos por este camino, el resultado va a ser el mismo”.

Agregó: “Muchos me dicen ‘Sos un ingenuo, no es fácil’. Obvio que no es fácil. Si lo fuera, ya lo hubiéramos hecho y no estaríamos en la decadencia en la que estamos. Terminar con las divisiones no es que pensemos todos lo mismo. Lo que no se puede plantear es la política es: ‘amigo o si no, hay que matarlo’”.

Los cuestionamientos a su postura llegaron desde distintos halcones Pro. Uno fue el diputado Fernando Iglesias, quien tuiteó:

"-Papá: qué quiere decir cringe?

-Cringe es lo que te da cuando alguien anuncia que quiere cerrar la grieta en la provincia en la que nació, dice que un faro marca el camino a seguir, propone dialogar con delincuentes y acusa de traición a la patria a los de su propio partido".

"Cringe" es un término utilizado por los jóvenes para aludir a la vergüenza.

También lo criticó uno de los colaboradores más cercanos a Bullrich, el ultramacrista Hernán Lombardi: "La grieta no es un invento de la política, es del kirchnerismo. El problema es la inseguridad, no la grieta".

No obstante, Larreta mantendrá durante la campaña este eje de discurso, que lo diferencia de otros referentes de Juntos.

En la entrevista a LN+, al mandatario porteño le preguntaron si podría ponerse de acuerdo con Bullrich tras sus declaraciones.

“Primero, creo que la firmeza que vale no es la de ver quién grita más fuerte en una tribuna, sino la de resolver los problemas de la gente. Lo que vale es cuando yo me planto para que no cierren las escuelas o peleo contra las mafias y la inseguridad en la Capital. Esa es la firmeza que vale. El resto es gritar desde la tribuna y no le cambia la vida a nadie. Los que juegan son los que están en la cancha. Entonces, no entro en esas discusiones. Yo gobierno con el kirchnerismo y el Gobierno nacional enfrente. Pero por supuesto que dialogo con Patricia Bullrich”.

Sobre la posibilidad de ofrecerle un cargo a la exministra de Seguridad de resultar elegido presidente, dijo: “Decir que puede ser mi ministra siendo candidata me parece una falta de respeto. Yo la respeto mucho a ella y me parece que es la típica chicana que se dice. Iremos a una PASO con ella, con María Eugenia Vidal, con Gerardo Morales, con Elisa Carrió y con todos los que sean, si es necesario”.