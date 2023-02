Mirtha Legrand cumple 96 años: ¿vuelve a la televisión?

El reloj marcaba los primeros minutos del 23 de febrero y su teléfono no paraba de sonar, todos querían saludarla. Es que la icónica Mirtha Legrand se prepara para celebrar un nuevo cumpleaños rodeada de familia y amigos. “Va a ser muy agitado pero muy feliz”, así definió la histórica conductora la celebración de sus 96 años.

En la antesala de un nuevo festejo la figura de la televisión planea recibir a grandes figuras del espectáculo, disfrutar de una cena y luego cerrar el día con una fiesta. Sin embargo, previamente será con su familia: “Llama muchísima gente, pero nunca imaginé vivir hasta estos años. Tengo cantidad de llamadas, de Graciela Borges, mi querida amiga, y otras figuras. Mañana tengo gente a la noche, amigos. Primero a la noche familia y después amigos, seremos unas 45 personas”.

Pero entre fiesta y detalles, uno de los aspectos más llamativos es qué regalarle a la icónica estrella en su cumpleaños. Y si bien varios invitados ya le consultaron ella repite lo mismo: “Yo pedí sin regalos pero la gente es muy cariñosa conmigo y algunos me traen. No se me ocurre cuál puede ser el mejor regalo. De todo me mandan. Estoy de muy buen humor, muy feliz, vienen mis nietos, mi hijo”.

Aunque sobre todo destaca las muestras de cariño que recibe de parte de la gente. El público no deja de manifestarle su respeto y admiración, y ese es uno de los aspectos que ella más agradece: “A veces me pregunto, cómo será posible que pasen los años y este año me han demostrado como nunca su cariño y amor. Hasta los chicos. La otra noche fui al teatro y había no sé cuántos, pero cuando me vieron me identifican”.

Y si bien todo es alegría, la ‘Chiqui’ también toma un momento para la reflexión y el amor, ya que en este día recuerda a su fallecida hermana, Silvia “Goldie” Legrand. “Lo único que siento es que no está. No es muy común que uno no cumpla años con otro a tu lado que cumple el mismo día, pero bueno, se fue en plena pandemia. Soy llorona, no puedo evitar llorar al recordarla”, decía la actriz entre lágrimas.

El día comenzará temprano para la icónica conductora quien, por el momento disfruta de su tiempo lejos de la televisión. Tal es así que busca cómo aprovechar su día al máximo. “Ahora me levanto más tarde que de costumbre, leo los diarios, hago gimnasia en mi casa, hay que caminar, yo tengo tendencia a estar recostada en la cama –que me gusta muchísimo– mirando televisión o leyendo pero no es bueno, no es saludable”, resaltó Legrand sobre su rutina diaria, en diálogo con Todo Noticias.

Es en esos momentos donde la actriz aprovecha para ponerse al día con la coyuntura del país y del mundo: “Es un año electoral, muy interesante. Va a ser un año peleado, los desagradables, los candidatos, enfrentados. Y uno resistiendo a espectáculos que a veces no fueron muy agradables. Mucha rivalidad, todos quieren ganar. Tengo la esperanza que todo cambie, que todos vivamos mejor, que vivamos más en armonía, que nos queramos un poco más, que termine esa grieta espantosa que tanto daño nos ha hecho. Que vivamos con más cariño por el otro, el vecino, el que está a nuestro lado, y que nos respetemos un poco más”.

En ese aspecto, la conductora observa el panorama político y piensa cómo le gustaría abordar a cada candidato en su programa de televisión, el cual parece no tener su regreso 100 % confirmado: “Estamos en tratativas, no está confirmado. Aunque no sé a qué candidato me gustaría entrevistar, creo que a nadie en especial, nadie en particular, que vayan desfilando todos. Soy picante, algunos no quieren venir por eso, me gusta ser picante. Pero algunos se sienten incómodos. Siempre hay que sacarles algo, a veces mienten tanto que me molesta, me da fastidio”.

Con su experiencia, la Chiqui destaca la complejidad de este año político, cuenta cómo lo vive y resalta su principal para la nueva etapa que afrontará el país: “Creo que va a ser candidato (Macri), pero hasta el momento el único que se presenta hoy es Larreta. La oposición está bastante enfrentada, peleando mucho. Vivo la situación con mucha angustia, preocupación, esperando que las cosas cambien, mejoren, que no haya tanta miseria ni hambre, que la gente esté mejor, que vivamos más tranquilos. Que volvamos a ser la Argentina de antes”. (Infobae)