Diferencias con el presidente, las razones de la ruptura en Senadores

El senador Guillermo Snopek publicó este miércoles una carta dirigida a la vicepresidenta Cristina Kirchner para explicar los motivos por los cuales rompió -junto con otros cuatro legisladores- el bloque del Frente de Todos en la Cámara alta. “El Gobierno se alejó de las prioridades que nuestro pueblo demanda”, expresó el jujeño en la misiva.

El escrito, con críticas al Presidente y al gobernador jujeño Gerardo Morales, fue recibido por la Vicepresidenta y difundido a través de la Dirección de Comunicación del Senado.

“Motiva mi decisión, en primer término, la distancia cada vez mayor que siento respecto al rumbo de gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, alejado -a mi humilde entender- de las prioridades que nuestro pueblo demanda”, expresó Snopek.

Además del legislador jujeño, rompieron el bloque Alejandra Vigo (Córdoba), Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes) y María Eugenia Catalfamo (San Luis), por medio de un comunicado oficial.

“El deterioro absoluto del Estado de Derecho en mi provincia, que comenzara a fines del año 2015, no ha hecho sino profundizarse desde el año 2019. Ha sido, en ese sentido, una gran decepción para todos los que creímos que la asunción de Alberto Fernández podía representar un nuevo porvenir”, enfatizó el jujeño en su carta con críticas también hacia el mandatario provincial Gerardo Morales (UCR).

Además, denunció que este 2023 “estamos asistiendo impávidamente a un carnaval de detenciones a la carta del gobernador Gerardo Morales, a fin de disciplinar y amedrentar a la oposición en vísperas de la campaña electoral. La indiferente mirada del gobierno nacional, erosiona la esperanza de que los Derechos Humanos puedan volver a ser respetados en Jujuy”.

“Siempre he defendido las banderas del peronismo y creo que hoy se aplica más que nunca el principio de que ‘mejor que decir es hacer’. Por eso mismo, y por todo lo expuesto, le comunico mi decisión respecto al bloque”, concluyó.

Horas después del cimbronazo que generó la escisión en el bloque de senadores del Frente de Todos, el legislador jujeño brindó más argumentos para justificar su decisión. Lo hizo en el programa A Dos Voces, de la señal TN, en donde confió que la decisión de crear una nuevo bloque legislativo en el Senado fue “conversada” con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y no así con el presidente Alberto Fernández, porque “él vive en otro lado”.

“Esta decisión la hemos conversado con la vicepresidenta, ella sacó un comunicado y contó cómo fueron las cosas. No me atrevería a decir si la avala o no”, dijo Snopek. Además, el senador jujeño excusó al presidenta del Senado de sus críticas al gobierno. “Hay que correrla a la vice, porque el ataque constante no la daña a ella sino a la Senado, ella no tiene la responsabilidad de gobierno”, argumentó Snopek.

En el mismo sentido, destacó que el Senado, bajo el mando de Cristina Kirchner, “le dio al presidente todos los instrumentos”, como muestra de apoyo en la gestión.

En contrapartida, volvió a cuestionar el desempeño del presidente Alberto Fernández, por “desarmar la mesa del hambre” y desatender problemas acuciantes para la ciudadanía como el de la inflación. “Hoy los argentinos vivimos mal y en Jujuy se vive peor”, resumió.

Cómo jugará el nuevo bloque

En un comunicado, el nuevo bloque en el Senado señaló: “Buscamos ser una alternativa desde donde se priorice la posibilidad de aportar a la reflexión sobre la Argentina que queremos para nosotros y a las futuras generaciones, sin grietas, con discusiones que planeen soluciones a corto, mediano y largo plazo para todos los argentinos y argentinas. Apostamos a la unidad, al respeto y al diálogo en pos de encontrar puntos en común, dejando de lado las retóricas petrificadas y los personalismos que tanto daño nos han hecho como sociedad”.

Tras la ruptura, el oficialismo ahora tendrá mayores dificultades para alcanzar el quórum en la cámara (37 legisladores) ante el nuevo escenario en el que la bancada pasará a contar con 31.

Vale recordar que el gobernador cordobés Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey -ex gobernador de Salta- anunciaron a principios de mes que serán candidatos a presidente en un nuevo espacio “por fuera de la grieta”. Según detallaron entonces en un comunicado, ambos “expresaron su decisión de ser candidatos a presidente y competir dentro de ese nuevo espacio, incluyendo a quienes quieran integrar esa propuesta peronista no kirchnerista”.

Con esa premisa, tanto Urtubey como Schiaretti destacaron que no irán “a ninguna PASO con el kirchnerismo”. “Ni con los K ni con el Frente de Todos”, subrayaron. Por otro lado, hablaron del escenario nacional e internacional y del contexto económico que atraviesa el país.

