Desde hace casi una semana Néstor Mogrovejo no descansa, sigue buscando información e intentando encontrar la camioneta que delincuentes robaron de la puerta de su casa.

"No hay ninguna novedad, parece que salió volando. No la llevaron a remolque ni en marcha, salió volando, porque parece que no la captó nadie", dijo el hombre en declaraciones al programa Panorama de LU2.

El hecho se produjo el viernes pasado, con posterioridad a las 22, en la zona de Chile y Neuquén, donde desconocidos sustrajeron el rodado Chevrolet S10, color gris, patente EIR 259.

"No digo que la policía no se mueva, pero para ver las cámaras hay que pedir turno o enviar una nota con un abogado, es muy complicado", indicó respecto a la dificultad para conseguir registros fílmicos del sector.

Acerca del robo, indicó que "hace mucho tiempo que la dejo arriba de la vereda, en la puerta de mi pieza. Llegué a eso de las 22 y me levanté a las 9 del otro día y ya no estaba más. Me agarró una desazón tremenda, porque la tengo hace como 15 años y seria una especie de recuerdo de familia".

Mencionó que tanto él como su vecino no escucharon ruidos ni advirtieron movimientos extraños.

"Lamentablemente en este país hay que resignarse. La estamos buscando por todos lados, pero no hay novedades".

También admitió tener sospechas de una persona que días antes concurrió a su taller y le hizo preguntas sobre la camioneta.

"No podés estar pensando todo el día que te van a robar, pero si acá no pensás así perdés".

De la misma forma, admitió que "no soy especialista, pero creo que la misma noche la sacaron de la ciudad".

Describió que la camioneta "tiene el guardabarro izquierdo negro, porque lo arreglé y no lo pude pintar. La parrilla es única, de caño y cromada. Es una pena lo que pasó, porque la usaba para todo".

Finalmente señaló que "acá te equivocás y se terminó, no hay derecho a reclamo ni nada".