El reclamo judicial que pretende cambiar la historia de Carlos Reutemann

Más de cuatro décadas después, la novela continúa. Y parece que la misma podrá dar un giro de 180º si prospera en la justicia un reclamo que pretende reescribir la historia deportiva.

Trascendidos los dichos de Bernie Ecclestone, ex mandamás de la Fórmula 1 en los 90' y 00', Cora Reutemann recogió el guante en busca de defender el honor de su padre Carlos Alberto Reutemann, desaparecido hace poco menos de un año.

En su documental "Lucky", el inglés, reconoció haber hecho gestiones en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 de 1981, cuando por entonces era propietario y director del equipo Brahbam, para perjudicar al argentino en pista.

Su piloto, el brasileño Nelson Piquet, disputaba mano a mano aquel fin de semana el título mundial con Lole, quien llegaba con la ventaja numérica a su favor, pero con su equipo Williams preocupado más por el retiro del australiano Alain Jones.

“Después del primer día de prácticas era obvio que los pilotos iban a tener problemas con todo el dolor de cuello que ocasionaba esa pista. Carlos (Reutemann) habló con la masajista que se encontraba en boxes. Yo fui a ver a esa persona y, después de una discusión financiera, decidieron favorecer a Nelson Piquet”, expresó Ecclestone en el film.

No obstante ello, Reutemann había sido el más rápido en clasificación, por lo que tendría en su poder la Pole Position.

Pero un toque con el propio Piquet en tanques llenos, lo obligó a hacer uso del monoplaza muleto del equipo inglés, que no estaba a la altura competitiva y allí se diluyeron sus esperanzas de coronar su gran campaña deportiva con un título.

"En la largada noté que la caja de velocidades para mi gusto estaba bastante dura. No tuve una salida buena: quedé tercero y después Alain Prost me superó. El rendimiento del coche fue decreciendo y los problemas aumentaron porque no acertaba los cambios, no me permitía andar a la velocidad necesaria para sostener el ritmo de Laffite, Piquet y Andretti", había contado Lole.

En busca de justicia

Hecho público el proceder de Ecclestone en Las Vegas, Cora Reutemann tomó protagonismo y se lanzó con todo en busca de justicia ante las autoridades de la máxima categoría.

“Ecclestone reconoció que sobornó para perjudicar a Reutemann en 1981, ¿queda claro que es el verdadero campeón mundial? Sin contar que le sacaron los nueve puntos de la carrera de Sudáfrica. No fue sólo a papá. También le robaron el campeonato a un argentino: se fue con esa pena en el corazón. Yo lo sé", escribió en su cuenta de Twitter.

"Lo reivindicaré: voy a reclamar para que lo consagren campeón del mundo 1981. Se lo dije a Bernie Ecclestone antes de que se fuera papá. Me alegra que me haya escuchado. Es una pena que no se lo pudo decir a él", contó.

Y añadió: “El día antes de que muriera papá le mandé un audio a Bernie pidiéndole que fuera sincero con él y le dijera que es el verdadero campeón de 1981. Lamentablemente al otro día murió papá. Dos meses después le volví a mandar un audio y Ecclestone me respondió que le pidiera cualquier cosa que necesitara. Le pedí que dijera la verdad. Ahora me está respondiendo públicamente, lo cual es mucho mejor. Tiene 92 años y ya no está en la Fórmula 1. Está en un punto de la vida en el que hace un mea culpa y, seguramente, se quiere ir más liviano".

“Evidentemente mi papá es el campeón de la Fórmula 1 de 1981. La próxima etapa es que eso quede por escrito. Cuando murió mi padre le dije a mi hijo que iba a hacer todo para que se supiera que su abuelo fue campeón de la Fórmula 1", sentenció, en busca de la justicia deportiva que merece su padre.