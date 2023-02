A partir de las 20 de este miércoles comenzará a circular un video en las redes sociales de Horacio Rodríguez Larreta, donde confirmará su candidatura presidencial. Antes, encabezará una recorrida por el conurbano bonaerense, luego de haber tenido una jornada de cruces con su principal rival en la interna del PRO, Patricia Bullrich.

El equipo estratégico del jefe de Gobierno porteño difundirá un video con un discurso enfocado a transmitir una visión de gobierno, que buscará apelar a la épica y emotividad. Para el jueves se espera que convoque a una conferencia de prensa, probablemente en Parque Patricios, donde aún no se definieron los invitados, y el viernes iniciará una serie de actividades electorales que implicarían la demostración de apoyo de otros referentes de Juntos por el Cambio.

El anuncio oficial coincide con el lanzamiento de sus referentes bonaerense y porteño. Fernán Quirós, actual ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, confirmó el pasado viernes en su cuenta de Twitter que competirá para suceder a Larreta. Lo mismo hizo Diego Santilli la semana pasada cuando se sumó a la pelea por Gobernación, que tiene a Axel Kicillof como principal rival. Todos coinciden en un punto: “El país no está para hacer grandes actos de anuncios electorales”. Es por eso, según justificaron a este medio, que recurren a la estrategia digital.

El anuncio de la candidatura de Rodríguez Larreta, como adelantó este medio, generó ruido dentro de la interna del PRO. De hecho, este martes protagonizó un fuerte cruce con Bullrich por la implementación de las pistolas Taser. Durante una entrevista televisiva, la exministra de Seguridad acusó a la administración porteña de no tener una decisión política ante la negativa del gobierno nacional: “Le diría a Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie”.

Los encargados de responderle a Bullrich fueron los funcionarios porteños, que responden a Larreta, que la acusaron de “fijar posiciones marketineras”, como el fue el caso del diputado Álvaro González.

Por la tarde, ambos referentes del PRO nacional se reunieron por Zoom para resolver la interna entre Alfredo Cornejo y Omar de Marchi en Mendoza. En breve acto, acordaron firmar la unidad en siete departamentos que desdoblan sus elecciones de las provinciales, lo que podría ser una principio de acuerdo con repercusión nacional. (Infobae)