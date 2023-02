Dólar blue: a cuánto cotizó este miércoles en Bahía

El dólar blue finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $382 por unidad en Bahía Blanca, sin variaciones en relación al cierre de la jornada cambiaria del viernes pasado y tras los feriados de carnaval.

Por su parte, el dólar oficial cerró a $201,73 promedio, con un incremento de $1,18 respecto al último registro de la semana anterior.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 0,7% hasta los $ 367,25 y el MEP se mantiene en los $ 355,45, en el tramo final de la jornada.

En tanto, en el mercado informal de la Ciudad de Buenos Aires, el denominado dólar "blue" opera estable en $377 por unidad.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió $1,76 respecto a su último cierre, y finalizó en $194,95.

El ajuste del tipo de cambio -tanto minorista como mayorista- suele compensar en cada primera jornada semanal los días sin actividad por el fin de semana y el feriado de carnaval, en este caso.

Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $262,25 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $332,85.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $353,03, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $403,46.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 388,870 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 41 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 755 millones. (La Nueva. y Télam)