Paul McCartney y Ringo Starr participarán en el nuevo álbum de los Rolling Stones

Algunas de las leyendas más grandes en la historia del rock parecen estar uniendo fuerzas. Según trascendió, Paul McCartney y Ringo Starr, los dos Beatles vivos, están contribuyendo a un próximo álbum de los Rolling Stones.

De acuerdo con Variety, que cita "múltiples fuentes", Sir Paul "grabó partes de bajo para un próximo proyecto de los Rolling Stones dirigido por el productor del año de los Grammy 2021, Andrew Watt". El mismo informe sugiere además que Ringo también tocará en el álbum aún por anunciar.

“Las sesiones de grabación se llevaron a cabo en Los Ángeles en las últimas semanas y, aunque no está claro qué pistas harán el corte final, o si McCartney y Starr terminarían en la misma canción, la producción del álbum se acerca a la fase de mezcla”, señaló Variety.

En 2021, Mick Jagger admitió que sería "muy difícil" escribir nuevo material de los Rolling Stones sin el difunto baterista Charlie Watts. Sin embargo, un año después, Keith Richards reveló que la banda tenía "ocho o nueve nuevas piezas de material".

La noticia de una posible colaboración entre los Stones y los Beatles es ciertamente la noticia del año para los fanáticos del rock. Históricamente, los grupos legendarios expresaron admiración y respeto mutuos, más allá de la rivalidad que siempre los caracterizó.

Quién es Andrew Watt, el productor que juntaría a los Rolling Stones con los Beatles

Andrew Wotman tiene 32 años y es es un músico y productor discográfico estadounidense reconocido por sus múltiples colaboraciones con músicos de diversos géneros, como Justin Bieber, Selena Gomez, Miley Cyrus, Avicii, Rita Ora, Blink 182 y Ozzy Osbourne. Además, tocó la guitarra en el supergrupo California Breed entre los años 2013 y 2015, junto a Glenn Hughes y Jason Bonham.

John Lennon grabó con los Rolling Stones en 1968

El único antecedente de un disco que contenga a los Rolling Stones con un beatle es la banda de sonido de The Rolling Stones Rock and Circus, grabado en 1968 y editado casi tres décadas más tarde.

Se trata de una película que se basa en dos conciertos en un escenario de circo el cual incluyó las presentaciones de The Who, Taj Mahal, Marianne Faithfull y Jethro Tull. En tanto, John Lennon y su esposa Yoko Ono formaron parte del supergrupo llamado The Dirty Mac, junto con Eric Clapton, Mitch Mitchell y Keith Richards, que interpretan los temas Yer Blues y Whole Lotta Yoko. Luego Lennon presenta a los Stones antes de que comiencen con Jumping Jack Flash. (NA)