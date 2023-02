Con un extensa obra poética difundida desde hace años a través de sus redes sociales, el escritor y periodista bahiense Matías Mugione decidió finalmente dar el salto hacia el papel: en pocas semanas saldrá publicado "Recetario rosa", un trabajo que reúne 27 textos inéditos, especialmente seleccionados "para acortar la distancia" con los lectores.

Mugione, quien trabaja desde hace casi una década en La Nueva., forma además parte de la nueva generación de poetas locales, como Lourdes López o Dámaris -con quienes ha compartido escenario en lecturas públicas- continuando el sendero de Marcelo Díaz, Mario Ortiz y Sergio Raimondi, entre otros referentes.

La trastienda de la escritura, con sus motivaciones y expectativas, las influencias literarias y la relación con el oficio periodístico, son algunos de los temas conversados, a pocas semanas de la salida a la venta del libro..

-¿Por qué, después de muchos años de publicar exclusivamente en redes como Facebook e Instagram, decidiste pasar al formato papel?

-Empecé a escribir en la adolescencia y siempre quise tener un libro, creo que todos los escritores sueñan con eso. En aquella época (2008-2009) salió un poema mío en el diario español La Vanguardia y otro texto en un libro con 100 escritos, ambos por unos concursos literarios en los que participé. Pero el libro 100 % propio se da recién ahora. Durante muchos años casi no escribí y además quería estar seguro, no apurarme en sacar un libro y después arrepentirme.

-¿Por qué elegiste como título “Recetario rosa”?

-A fines del 2017 me diagnosticaron depresión y eso surca, directa o indirectamente, buena parte de mi obra en los últimos años. Las recetas rosas las dan los psiquiatras, son obligatorias para poder comprar psicofármacos y acompañan la receta normal. La idea es que los poemas acompañen a las personas que la estén pasando mal, que tengan alguna tristeza por ahí dando vueltas, que funcionen como medicación.

-¿Se trata de una obra conceptual, con algún eje temático, o se trata de una selección de poemas diversos?

-Mis poemas tienen que ver, por lo general, con la nostalgia. Me obsesiona bastante el paso del tiempo. También hay algo de enojo, de deseos incumplidos. No pensé un eje temático en particular, escribo mucho en el celular y fui guardando algunos poemas que me gustaban, no los publiqué en las redes sociales y los aparté para que sean parte de este libro.

-"Recetario...". ¿está pensado para algún tipo de lector en particular? Y, en todo caso, ¿cómo te gustaría que fuera la interacción con los lectores?

-Alejandra Pizarnik decía que “escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura” y creo que no sólo se trata de escribirlos, sino de leerlos. Para mí escribir un poema es acortar una distancia que nunca deja de existir y a los lectores les hace bien verse reflejados en ese pequeño intento. Al menos yo como lector busco eso en algunos libros que leo.

-¿Es posible adivinar en tus textos cuáles son tus principales influencias literarias?

No lo sé, nombré a Pizarnik y tal vez haya algo de ella. Hay algo de ella en muchos poetas jajaja, pero la realidad es que no leo tanta poesía. También leo muchas novelas y cuentos, me gustan autores latinoamericanos y a la vez soy fan de escritores extranjeros como Stephen King o JK Rowling. Empecé a leer con Harry Potter, así que tengo una buena mezcla en mi cabeza y me gusta que sea así.

-Es casi inevitable preguntarte cuánto influye el trabajo periodístico diario en tu obra poética, y viceversa

-Creo que se alimenta una de otra, quiera o no. Estar en estado de lectura y escritura casi permanente me ayuda a tener facilidad con las palabras y eso, cuando en el trabajo periodístico te corre el tiempo, por supuesto que sirve. Pero mi laburo es aséptico y no puedo meter cosas poéticas, en ese punto no tienen nada que ver.

-La última, ¿cómo se puede conseguir el libro?

-Por preventa, que termina este miércoles 22. Después los libros van a imprenta y estarán listos a fines de marzo. Luego se pueden seguir comprando en la web de la editorial o comunicándose conmigo, yo voy a tener bastantes ejemplares para vender y seguramente deje algunos en librerías de la ciudad.