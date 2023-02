Un importante personaje de Sex Education abandona la serie

A cuatro años del estreno de Sex Education, uno de los personajes más importantes le dice adiós a la serie. No es la primera vez que sucede, ya que anteriormente Simone Ashley (Olivia) había confirmado su marcha para poder centrarse de forma exclusiva en el elenco de Los Bridgerton; también Patricia Allison (Ola) y Tanya Reynolds (Lily) fueron dos de las actrices del reparto principal que hicieron oficial su salida de la popular ficción de Netflix.

Ahora Emma Mackey, quien interpreta a Maeve, decidió cerrar su ciclo en la serie. Fue en diálogo con RadioTimes donde fue consultada por la quinta entrega de la ficción, a lo que respondió: “¿Temporada 5? ¡Acabo de terminar la cuarta la semana pasada! [...] No creo que esté en la quinta temporada, me he despedido de Maeve”.

Así anunció su partida la actriz, quien tuvo uno de los papeles más importantes en la historia porque fue la apuesta amorosa del protagonista y además fue quien lo ayudó a fundar la clínica de terapia sexual que fue un éxito en la escuela secundaria a la que asistían. Según informó el medio especializado Deadline, la intérprete ya no tendría un papel tan importante en la quinta entrega.

Otra de las grandes pérdidas de la serie es Ncuti Gatwa, el actor que le da vida a Eric. Se trata de uno de los personajes más queridos en la ficción: es el mejor amigo de Otis y la propuesta amorosa de Adam. Además, ha sido importante en la representación LGBTIQ+ y ha puesto sobre la mesa la dura situación de esta comunidad en Nigeria, país que se suma a una larga lista de naciones homofóbicas.

Tras su fichaje para interpretar al Doctor Who, Gatwa confirmó en su perfil de Instagram su salida del éxito juvenil: “Último día, última vez. Adiós, gracias por todo lo que me han enseñado y por toda la fuerza”. (NA)