Alfa hizo una contundente denuncia contra “Gran Hermano”: “Estafadores”

Walter Santiago "Alfa" pasó por la edición 2022 de Gran Hermano como uno de los personajes más fuertes, pero tras definirse su salida el pasado domingo 12 de febrero, se mostró enojado por la situación.

Desde su salida del reality, el ex participante comparte en sus redes sociales las reuniones que tiene con sus amigos y publicita para diferentes marcas. Sin embargo, uno de sus últimos posteos llamó la atención de sus seguidores. En el mismo compartía un video con una contundente palabra: "Estafadores".

En las imágenes, que datan del mes de enero, se registra Romina en una charla con Julieta y con Camila, donde expresa: A mí, Juli, de los de la produ me dijeron ‘el 20 queda lo del...” para luego llegar el corte de transmisión al que tiene acostumbrado el reality cuando sucede alguna charla no solo inconveniente, sino algo que pueda ser relevante para presentar en exclusiva en el debate nocturno.

Mientras que algunos aseguran que se trata de una charla en la que se está debatiendo solamente cuál es el promedio de participantes del ciclo que llegan a mantenerse con una fuerte exposición mediática tras su culminación, otros se encuentran convencidos de que lo ocurrido no es más que la confirmación que habría recibido la morocha de que el 20 de febrero se haría la entrada de familiares de quienes aún quedan en el lugar.

Cabe recordar que todo esto ocurre después de la comentada noche del jueves último, cuando Romina confirmó en una charla con Santiago del Moro que tenía su voto decidido, pero tras una llamada al confesionario, comenzó a dudar más: “Estoy muy confundida, porque hoy me confundí más porque hablé con Gran Primo y como que ya la tenía tomada la decisión, y después me dijo unas cosas que me hizo confundir mucho”, para luego ser más explícita y aclarar que “tenía una decisión tomada, pero hubo algo que me hizo cambiarla ya que veía a una persona más fuerte y después pasó algo que bueno, lo vi distinto”, le explicó al conductor, previo a salvar a Julieta. (Infobae)