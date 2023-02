Netflix no es la única: Disney+ canceló dos de las series más queridas por sus fans

Netflix es conocida por ser el servicio que más producciones cancela. A lo largo de los años, se ha despedido de ficciones muy importantes para los fans como The Society, Anne with an E, Destino: La saga Winx, The OA, Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Altered Carbon, The Midnight Club, entre otras.

Ahora, Disney+ se ha encargado de decirle adiós a dos de sus más importantes comedias dramáticas deportivas. La primera es la dirigida por John Stamos, titulada Big Shot, la cual contó con dos temporadas. La ficción sigue la historia de un entrenador de básquet universitario temperamental que ha sido despedido de su trabajo, por lo que ahora debe aceptar un trabajo como profesor y entrenador en una escuela secundaria privada exclusivamente para niñas.

La segunda es The Mighty Ducks: Changers, tras dos temporadas también. La trama se centra en Evan, quien al no conseguir unirse al poderoso equipo de hockey juvenil Mighty Ducks, su madre lo anima a formar un nuevo equipo con la ayuda de Gordon Bombay, el entrenador original de los Ducks.

Ambas habían estrenado sus segundas entregas hacía apenas cuatro meses y contaban con una buena valoración del público en IMDB. “Ninguno de los dos programas tendrá una tercera temporada”, indicó el medio especializado Deadline.

Los estrenos de Marvel, frenados

La plataforma de streaming del ratón también decidió ponerles un freno a las series de Marvel Studios. Según The Hollywood Reporter, podrían estrenarse únicamente dos ficciones ambientadas en este universo cinemático en 2023.

La primera es la segunda temporada de Loki, cuya primera se estrenó en junio de 2021. Y la segunda es Secret Invasion, el thriller sobre la infiltración de la raza extraterrestre Skrull en las altas esferas del planeta Tierra protagonizada por Samuel L. Jackson, Emilia Clarke y Olivia Colman.

Esto frenaría a cuatro ficciones que se daban por hecho que también se estrenarían en estos doce meses: la segunda temporada de What If…; Echo, el spin-off derivado de Ojo de Halcón; Agatha: Coven of Chaos, la precuela sobre el personaje presentado en WandaVision; e Ironheart, el spin-off del personaje introducido en la película Wakanda Forever. (NA)