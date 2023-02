Reid Duke se lleva el Pro Tour Phyrexia

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Este fin de semana y luego de más de tres años sin eventos presenciales debido a la pandemia, finalmente pudimos disfrutar de un evento dedicado exclusivamente a este maravilloso juego que es Magic: The Gaethering. Bajo el marco de la llamada MagicCon celebrada en el Philadelphia Convention Center el evento reunió a jugadores de todo el mundo clasificados mediante distintas instancias, algunas de manera presencial y otras de manera virtual mediante el flamante Magic Arena. Nuestra región contó con la participación de nuestro querido Matías Leveratto y nuestros hermanos trasandinos Alejandro Sepúlveda y Julian Prado, quienes desde el primer momento supieron dejar a nuestra región bien en lo alto.

El evento se jugó en un formato Swiss durante los primeros dos días, de los cuales destacamos a Benton Madsen que logró llevarse el invicto cosechando un 8-0 en la primer parte de la jornada. Luego de esto tendríamos un segundo día cargado de emociones y partidas para el recuerdo, nos encontramos con los ocho mejores jugadores del torneo quienes el día domingo disputarán la corona del campeón del primer gran evento del 2023. Como dato de color para cerrar el segundo día, entre los contendientes del Top 8 solamente había dos listas que se iban a repetir: Izzet Creativity y Lotus Field Combo, siendo la primera la que se coronaria con el título.

Como si no nos hubiera alcanzado con semejante despliegue de jugadores durante los días previos, la final sería entre el invicto del primer dia Benton Madsen y su formidable Selesnya Auras, y uno de los pilares fundamentales de la comunidad, Reid Duke. Para quienes no están familiarizados con este último, la popularidad de Reid Duke no solamente reside en ser uno de los principales impulsores del hobbie desde hace décadas, sino también por tener una larga lista de títulos a la cual le faltaba el Pro Tour.

El evento asimismo contó con un maravilloso concurso de Cosplay en la cual los fanáticos pudieron recrear, y por sobre todas las cosas vivir, sus personajes favoritos de esta franquicia que ya está pasando las tres décadas de antigüedad. Si hay algo que siempre se destacó como lo más importante dentro de este juego es la comunidad, y son estas actividades y eventos las que demuestran el compromiso que tiene la gente para con un juego que tanto les dio.

Desde El Cubil del Mal queremos felicitar no solamente a todos los competidores sino a todas las personas que hacen este tipo de eventos posibles, donde el foco está puesto en la comunidad y en el juego. Eventos de esta magnitud con una cobertura de primer nivel solo nos hacen seguir apostando por esto que amamos, y desde nuestro humilde lugar y desde nuestra hermosa ciudad, apostar por generar contenido de semejante calidad para seguir poniendo a Bahía Blanca y Argentina en el mapa.