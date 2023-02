Para el Gobierno, la meta de inflación a julio es el 30%

La ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, dijo que a pesar de un índice de precios al consumidor de enero que estuvo muy por encima de lo esperado, los objetivos del Gobierno se mantienen en pie.

“La meta de inflación para el primer semestre sigue siendo el 30%”, aseguró.

Además, manifestó que ese debe ser el porcentaje de referencia para las negociaciones paritarias que ya se están llevando a cabo y las que se comenzarán en las próximas semanas.

“Ese es el parámetro y no nos oponemos que los sectores puedan buscar algún punto adicional de recomposición. Tuvimos un impacto difícil en enero, pero eso no implica que no podamos cumplir esa meta que mantenemos vigente”, reflejó.

La inflación de enero pasado, correspondiente a la primera medición de 2023, fue del 6%, según el índice de Precios al Consumidor que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. De esta manera, el acumulado de los últimos doce meses alcanzó el 98,8 por ciento.

La cifra superó con creces al registro de diciembre, que había sido del 5,1%, y estuvo bien por encima de las previsiones privadas, alterando la corta tendencia a la desaceleración que había mostrado el ritmo de avance

“Hay que tener como referencia esa meta y, en el caso de los gremios que puedan hacerlo, recuperar algún punto por sobre ese nivel”, comentó. (con información de Infobae)