Hi-Fi RUSH sigue recolectando todo el amor de sus fanes

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Pocos son los juegos que buscan generar un impacto desde lo visual saliendo de los gráficos ultra realistas que abundan hoy en dia, y Hi-Fi RUSH es sin duda una prueba viviente de lo hermoso que es llevar a cabo esta titánica tarea. Al más puro estilo comic y con una banda sonora que en todo momento va a estar al pie del cañón, esta nueva aventura traída gracias a las mentes detrás de The Evil Within y The Evil Whitin 2 llegó para agitar el avispero.

El juego ya se encuentra disponible en Steam por ARS $ 2.999 en su edición más básica y $3.999 en su edición Deluxe. Como siempre desde El Cubil del Mal nos interesa cuidar el bolsillo de nuestros fanaticos y amigos, por lo cual les recomendamos acceder al juego mediante el servicio de Game Pass que ya lo tiene incluido.