Caputo: "Quiero ganar siempre y eso es lo que me mantiene vivo para seguir corriendo"

El alumno volvió a sacar “10”. Ya son doce los acumulados en su cuenta personal dentro de esa asignatura, la que te catapulta hacia la graduación suprema en el Midget.

Fernando Caputo (45) lo hizo otra vez, prolongando su asistencia perfecta en playoffs y reafirmando su brillante vigencia competitiva en la popular categoría regional, que lo vio debutar allá por julio de 2000.

Ganador de la edición 2019, Feti reconoce no darle la importancia suficiente a esa envidiable estadística, que lo tiene como único piloto presente en todos los mini certámenes disputados hasta el momento.

Por el contrario, el volante del auto negro y dorado Nº5 lamenta las chances perdidas del pasado, aunque viendo con mucho optimismo lo que se avecina.

“No le doy mucha importancia a esas cosas. Tengo la particularidad de ver por ahí lo que no tengo o hubiese querido tener. Prefería haber entrado en menos y salir campeón más veces. Mirando para atrás, tal vez podría tener dos títulos más. Por ahí soy más de lamentar eso que de valorar haber estado en todas las ediciones del playoff”, reconoce Feti.

De algo estamos seguros. Caputo mantiene el hambre de gloria que, temporadas atrás, lo llevó a coronar su gran faena en el Héctor Evaristo Plano.

Ese espíritu es el principal combustible que continúa alimentando su pasión y sus ganas de acelerar todos los viernes, aún ya habiendo alcanzado ese gran anhelo por el que luchó durante casi dos décadas.

“El título no me relajó. Sigo con la misma mentalidad ganadora, aunque muchas veces esos resultados que uno espera no se dan. Pero la verdad es que yo quiero ir a ganar siempre y es eso lo que mantiene vivas las ganas de seguir, además del buen funcionamiento que tiene el auto. Sin eso sería muy difícil, no le encontraría la gracia a correr solo para divertirme”, dejó en claro.

Lamenta Feti, contrariamente a algunos de sus colegas y rivales por el título, no poder dedicarle el tiempo que deseara a su máquina N°5, la cual se atiende semana a semana en el taller de Fernando Rodríguez, con motorización de Martín Saldamando.

“El negocio (atiende una casa de repuestos) me demanda mucho y eso no me ayuda para nada, porque recién pienso en el Midget cuando cierro al final del día, momento en que me hago un ratito para ir al taller y ver qué está pasando. Ni siquiera puedo ocuparme de llamarlo a Fernando (FR) para ver si necesita algo, llevar a cortar las gomas o lo que sea. Ando todo el día a 10 mil revoluciones”, asegura Caputo.

—¿Lo disfrutás de esa forma?

—Lo disfruto pero termino muy cansado, los viernes llego a casa agotado. La parte más linda es el grupo, por la amistad que tengo con FR, Martín y los chicos, y eso hace que estar en boxes y todo lo que tiene que ver con una carrera se disfrute de otra forma en relación al pasado, al margen de los resultados. Y ni hablar de la semana previa y los momentos compartidos. Hoy gozamos más eso.

Feti y sus chances

Aún con altibajos durante las doce fechas, Feti no tuvo mayores sobresaltos para asegurar su duodécima clasificación a un playoff.

No obstante, el excampeón sabe que si las pretenciones son estar verdaderamente a la altura, deberá ser regular.

¡Ah!, ni hablar del triunfo, todavía pendiente para Caputo.

“Faltó ligar. Desde la primera fecha el auto anduvo re bien y por una cosa u otra no se terminó de dar. Estuvimos cerca de ganar, de hecho en una final que terminó antes veníamos ahí de Lucho (Vallejos). Hay un solo problema, que Vallejos tiene mucha ventaja. Pero viendo cómo está el campeonato y que hay varios en condiciones de correrlo, me parece que a Lucho se le puede complicar un poco más en relación al año pasado. Obviamente dependemos de que él no sume alguna fecha, sino sería imposible”, contó.

“En la etapa regular él (por el campeón) y (Luciano) Franchi marcaron una diferencia al resto, siendo muy regulares y teniendo los autos muy bien balanceados. Y quizás nosotros, cuando pasábamos las semifinales sin problemas, podíamos pelear por un podio o sumar buenos puntos. Pero fueron las menos, prácticamente no hice nada.

—No hay mucho por especular...

—No, tenemos que ir a ganar y subir al podio todas las carreras. Hay que salir por todo en todas las fechas y esperar que Vallejos resigne algunos puntos, sino será imposible.