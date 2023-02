A un año de la invasión rusa, la Argentina envió una nueva donación de insumos médicos para Ucrania

La Argentina envió una nueva donación de insumos médicos a Ucrania, previo al primer aniversario de la invasión rusa que comenzó la guerra entre ambos países.

Un avión partió el sábado desde Ezeiza con un importante cargamento de medicamentos e insumos médicos con destino al Aeropuerto Chopin de la ciudad polaca de Varsovia.

Desde allí, una vez recibida la carga por las autoridades de la Polish Governmental Agency of Strategic Reserves, será trasladada a la State Institution "Public Health Center of the Ministery of Health of Ukraine" que se encuentra en la ciudad de Kiev.

Se trata del doceavo envío de donaciones para los ucranianos afectados por el conflicto bélico y es coordinador por la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria–Cascos Blancos (ACIAH).

Las donaciones de medicamentos -45 bultos y un total de 214 kilogramos- fueron acopiadas por las principales asociaciones ucranianas en la Argentina y clasificadas y preparadas por el equipo especializado de Cascos Blancos.

El avión con el nuevo envío arribó a Polonia este domingo a las 20 (hora local).

Desde el comienzo de la guerra, la Argentina dispuso un operativo humanitario y solidario para la evacuación de la población de los ciudadanos de la región que pretendieran salir de la zona en conflicto.

Ese trabajo permitió articular operativos en las fronteras que Polonia y Rumania comparten con Ucrania para lograr brindar salvoconductos, asistencia humanitaria y diplomática, contención psicológica, hospedaje y alimentos para las y los evacuados.

A su vez, como parte de la solidaridad internacional de Cascos Blancos, y en articulación con las asociaciones ucranianas en la Argentina y la colaboración de Aerolíneas Argentinas y del empresario y piloto aeronáutico Enrique Piñeyro, se inició un fuerte trabajo de asistencia humanitaria mediante donaciones concentradas por las organizaciones de la sociedad civil identificadas con la nación de Europa del Este y su población. (NA)