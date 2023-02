China considera "histérica" y "absurda" la reacción de EE.UU. por el presunto globo espía

El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, tachó hoy de "histérica" y "absurda" la reacción de Estados Unidos al derribar un globo chino que consideró espía.



"Hay muchos globos en el cielo de diferentes países. ¿Quieren derribar cada uno de ellos?", dijo Wang, en la Conferencia de Seguridad de Múnich.



Estados Unidos derribó con un caza F-22 Raptor el globo, al que le atribuyó fines de vigilancia, frente a la costa de Carolina del Sur, el 4 de febrero.



China expresó su "fuerte descontento" pues asegura que el globo era civil, de investigación meteorológica y que llegó involuntariamente al espacio aéreo estadounidense.



"Instamos a Estados Unidos a que no haga cosas tan absurdas simplemente para desviar la atención de sus propios problemas internos", afirmó Wang, según informó la agencia de noticias AFP.



"Hemos pedido a Estados Unidos que manejen esta situación de manera tranquila y profesional", estimó.



"Por desgracia, Estados Unidos no tiene en cuenta estos hechos y utilizan aviones caza de alta tecnología para derribar un globo con sus misiles, lo que me parece absurdo e histérico", agregó.



El globo viajó por gran parte de Estados Unidos antes de ser derribado sobre el océano Atlántico por un caza F-22 Raptor estadounidense a principios de este mes.



China insistió en que se trataba de un aparato para observación meteorológica que se había extraviado, mientras Washington lo describió como un vehículo de espionaje a gran altitud.



Las relaciones entre China y Estados Unidos se volvieron cada vez más tensas por el incidente del globo.



Aviones estadounidenses también derribaron tres objetos no identificados en los días siguientes, pero Washington dijo posteriormente que la evidencia preliminar sugería que no formaban parte de un programa de espionaje chino más amplio.