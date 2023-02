Moria Casán fue lapidaria con Fede Bal: “El lavarropas lo reventó”

La separación de Fede Bal y Sofía Aldrey sigue dando que hablar. En especial, por la particular manera en que la influencer descubrió la infidelidad del protagonista de Kinky Boots. Es que la joven se dio cuenta de que el lavarropas último modelo que tenía conectado a su teléfono celular se ponía en funcionamiento en horas de la madrugada. Y dedujo que el actor lavaba en ese horario las sábanas luego de sus encuentros íntimos con otras mujeres. Después, se encontró con la cuenta de Instagram de quien fuera su novio durante tres años abierta en su computadora. Y allí descubrió conversaciones de alto contenido erótico que confirmaron sus sospechas y terminaron involucrando a varias famosas.

Así las cosas, las cámaras de Intrusos fueron a buscar la opinión de Moria Casán. Y, fiel a su "lengua karateka", la diva rememoró su vieja pelea con Carmen Barbieri, madre de Fede, para referirse al escándalo del momento. El enfrentamiento de la One y la conductora de Mañanísima había comenzado en el verano del 2007, cuando un entredicho por la venta de entradas en la temporada dio lugar a una repudiable frase por parte de la actual novia de Fernando Galmarini. “Tiene cara de pato y cuerpo de lavarropas”, había dicho entonces en referencia a la capocómica.

“El FedeGate... eso no era jamón, era japaleta, todo berreta, todo berreta”, comenzó diciendo la protagonista de "Brujas" al ser consultada por Alfonso Oliva. Y continuó: “Me hace gracia Carmencito. Lo quiero, lo descubrí en la panza de la madre. No me despierta ni morbo, no me calienta ni me descalienta. Me da risa. Yo no manejo el morbo a ese nivel ”.

Entonces, la diva recordó sus propios dichos. “Me parece que el famoso ‘cara de pato, cuerpo de lavarropas’, mirá el electrodoméstico cómo funcionó”, dijo irónica. Y se explayó: “La madre de él me decía que yo era Patoruzú y yo a ella le decía ‘cara de pato, cuerpo de lavarropas’. Al final, el electrodoméstico, que es el televisor, la televisión está adentro, los licua, los pica carne y el lavarropas lo reventó”.

Luego, Moria reflexionó: “Tal vez es la necesidad de exponerse, no sé. Cuando la gente se expone mucho… Todos estamos expuestos a equivocaciones…Pero no juzgo para nada, me da como ternura el chiquito este”.

En relación a la actitud de Carmen, con quien estuvo enfrentada durante años, la diva aseguró: “La madre es la madre. A la madre no le toques a los hijos. Es su hijo, su bebé, su nene y no se lo toquen. Está bien, es la madre”. Pero dejó en claro no es un tema de su interés. “No me despierta nada, ni curiosidad, ni morbo, ni nada”, sentenció.

Carmen Barbieri y Moria Casán.

Cabe recordar que Barbieri se había mostrado decepcionada por la actitud de su exnuera, que hizo públicas las charlas de Fede con las mujeres con quienes la engañó. “A mí me sorprendió esto de los chats, que llame a los periodistas y los siga llamando”, dijo. Y agregó: “Esta mujer lo acompañó en todo momento, en los peores y en los mejores, porque también viajaron a Europa, también fueron felices, bueno, una pareja. Con esto no estoy justificando a mi hijo en absoluto”. (Teleshow)