Otro duro golpe para Peque: "No le encuentro explicación", lamentó

Diego Schwartzman no pudo salir del muy mal momento que atraviesa desde mediados del año pasado y quedó eliminado del Argentina Open en la noche de su debut, al caer ante el español Bernabé Zapata Miralles por 6-1 y 6-3, en el partido que completó los octavos de final.

Prque, ubicado en el puesto 32 del ranking mundial de la ATP, fue fácil presa del valenciano Zapata Miralles (74) y se despidió del torneo tras una hora y 17 minutos de juego, en el partido que cerró la jornada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El argentino, de 30 años, perdió 12 de los últimos 13 partidos que jugó durante los últimos seis meses y la semana próxima continuará su caída vertiginosa en el ranking, ya que descenderá hasta el puesto 38 luego de haber sido 16 del mundo hasta agosto de 2022.

Schwartzman, campeón en Buenos Aires en 2021 y dos veces finalista, en 2019 y 2022, jugó sin confianza desde el inicio del partido y se encontró con un rival que devolvía todo y que volverá a toparse con un tenista argentino este viernes, cuando enfrente por los cuartos de final a Francisco Cerúndolo.

"Difícil encontrarle una explicación a este momento. La verdad es una pena, especialmente por toda la que vino y que intentaba empujarme a todo momento, tanto acá como en Córdoba. Pero yo adentro de la cancha no les devolví nada", contó Peque luego del partido.

"El nivel es muy bajo hoy y no logro ser competitivo, ni con algún error del rival o el apoyo de la gente. Me toca perder partidos que quizás antes ganaba y me está costando encontrarle explicación. De ahí sale la incertidumbre de esta situación", agregó.

El español, de 26 años, será este viernes el rival del argentino Francisco Cerúndolo, el actual número uno del tenis nacional que previamente se instaló en los cuartos de final tras apabullar al mallorquín Jaume Munar por 6-2 y 6-1.

Cerúndolo (30) exhibió un nivel superlativo y eliminó a Munar (67) luego de una hora y 11 minutos de juego.

Fran, de 23 años y campeón el año pasado en Bastad, Suecia, jugó su mejor partido del año y desbordó al español, que no fue ni por asomo el que había superado trabajosamente el lunes último al bahiense Guido Pella (723).

Los otros que avanzaron a cuartos de final fueron el peruano Juan Pablo Varillas (101), y el italiano Lorenzo Musetti (20), tercer cabeza de serie del torneo.

Varillas (101) eliminó al austríaco Dominic Thiem (99), dos veces campeón en Buenos Aires y ganador del US Open en 2020, tras vencerlo por 6-4 y 6-4 luego de una hora y 47 minutos de juego en el partido que inauguró la jornada lluviosa y fresca en el predio ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Musetti (20), sacó del torneo al cordobés Pedro Cachín (68) tras vencerlo por 6-2 y 6-3 en un intenso partido que duró una hora y 22 minutos.

El tenista italiano nacido hace 20 años en la ciudad de Carrara, en la región de Toscana, generaba muchas expectativas en el público y estuvo a la altura, ya que paseó por "La Catedral" del tenis argentino su juego ofensivo, con un delicioso revés a una mano, que golpea muchas veces con slice, y la velocidad con que despide la pelota con su derecha, sus puntos salientes.