Del horno al freezer: la temperatura de Bahía varió más de 30 grados en 6 días

Como si las penurias climáticas fueran una parte inevitable de su emplazamiento geográfico, con una serie de fenómenos que abarcan sequías, turbonadas, inundaciones, heladas y tormentas de tierra, entre otras posibilidades siempre latentes, la ciudad de Bahía Blanca parece haber sumado en los últimos años el fenómeno de una amplitud térmica cada vez más acentuada.

El mejor ejemplo es lo sucedido a lo largo de la última semana: mientras el viernes pasado la ciudad se convirtió en la más calurosa de la Argentina, con un pico de 40.1º C registrado por el Servicio Meterológico Nacional, la mañana de este jueves trajo una inesperada temperatura de 8º C, casi inédita para los registros locales de febrero.

El diferencial de 32.1 grados en apenas seis días remarca una tendencia que vienen mostrando las estadísticas más recientes.

Por caso, los números del verano 2022 -que incluyeron un récord de 43.6º C- arrojaron un promedio de 28.5º C de temperatura máxima y de 14.7º C en la mínima.

Estas cifras comprueban un incremento de la amplitud térmica con respecto los valores de 28º C y 17.9º C de media, registrados durante el período 1981-2010.

Si bien aún resta poco más de un mes para poder contar con toda la información meteorológica del verano bahiense 2023, lo cierto es que todo parece indicar que el clima local se muestra cada vez más extremo.

Por lo pronto, el servicio de Satelmet ya anticipa para este viernes una mañana de 8º C con lluvias y un sábado templado con 26º C de máxima, mientras que para la tarde del domingo se esperan 33º C a puro sol.

Todos los climas, el clima. Bien a lo Bahía.