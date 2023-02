Toto Castillo saldó su deuda: "Fueron muchos años de sacrificio", sostuvo

Más de 16 años de lucha y sacrificio. Una vida entera junto al Speedway, con más sinsabores que alegrías. Pero, al final del camino, finalmente hubo recompensa para el piloto bahiense Fausto Castillo.

Toto se inició en las dos ruedas con apenas cuatro años, cuando la popular actividad de las dos ruedas transitaba sus últimos pasos por el circuito del Club Dublin, siendo constante protagonista de los certámenes veraniegos.

Pero recién en la actualidad, ya habiendo cumplido las dos décadas de vida, pudo alcanzar ese halago que persiguió desde aquellas primeras pinceladas en 50cc Menores, cuando apenas llegaba con sus piecitos al suelo.

“Fueron 16 años de sacrificio, mucha lucha y unos cuantos sinsabores. Nací dentro del Automoto Club y poder salir campeón con ellos, en su nueva pista, es algo muy gratificante. Trabajamos siempre, desde nuestra humildad, para lograr grandes cosas. Hoy por suerte puedo celebrar mi primer campeonato”, contó Castillo luego de asegurarse el título en el Campeonato Argentino de 500cc.

Victorias, podios y una notable constancia puntera. Eso último, específicamente, fue la base del éxito para el representante de nuestra ciudad, el segundo local en coronarse en el certamen junto a Matías Díaz, dominador en 200cc.

“Fuimos muy regulares durante todo el campeonato y creo que por eso se nos dio el título. Al final había que salir a sumar esos seis puntitos. Pensé que no se iba a dar, pero por suerte llegó. Sabía que con llegar en la final se lograba el objetivo, por eso preferí no arriesgar. Si lo hacía capaz lo perdía todo o me iba al piso y me golpeaba. Nosotros tenemos que pensar dos veces esas cosas, porque, además de poner en peligro el campeonato, al otro día hay que ir a trabajar temprano”, sostuvo.

“Tener a Luis Vallejos, Jorge Zinni y a Martín Gandolfi al lado me da mucha tranquilidad. Con Luis hablé mucho antes de la serie y semifinal, y él me marcó el rumbo de cómo tener que correr y traté de hacer todo como me lo dijo”, agregó.

En varias oportunidades del ciclo recientemente concluido Castillo pudo darse el gusto de animar el certamen internacional, ya sea por deserciones en el transcurso de la velada o bien por ausencia de algún que otro piloto del parque.

Pero la prioridad siempre fue el desafío argentino, consciente que, para dar ese salto con buenas herramientas, primero había que aprobar este primer examen. Ahora bien, logrado el objetivo, ¿qué hará el campeón?

“Falta mucho de acá al año que viene. No sé si defenderé el campeonato o no, pero lo que queríamos hacer lo cumplimos. Pude conocer y adaptarme bien a la moto, hacer buenas carreras y coronar un título. Veremos qué pasará en el futuro, pero obviamente correr en el internacional es algo que me gustaría”, cerró.