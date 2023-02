Lionel Messi, por ahora, lejos de renovar con el PSG

El astro argentino Lionel Messi comenzó las negociaciones con el Paris Saint Germain de Francia, pero las partes aún se encuentran lejos, mientras que podría reflotarse la chance de que la "Pulga" llegue al Inter de Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, tuvo ayer la primera reunión con los directivos del PSG, pero con una amplia distancia entre las pretensiones del jugador y del club, tanto en el salario como en la duración del vínculo.

Sin embargo, L’Equipe -el medio que dio la información- asegura que el conjunto parisino mantiene la esperanza de llegar a un desenlace positivo, aunque el presente del equipo podría perjudicar la posibilidad de convencer a Messi de continuar en Francia.

Es que el equipo de Christophe Galtier sufrió tres derrotas consecutivas -viene de caer por la ida de los octavos de final de la Champions League con el Bayern Munich de Alemania-, lo que complicó el día a día en el vestuario y generó un gran malestar en los hinchas, que el último fin de semana se congregaron en las afueras del predio para pedirles explicaciones a los futbolistas.

Mientras tanto, sigue latente la opción de que el astro argentino arribe a la MLS para jugar en el Inter Miami, liderado por David Beckham.

Messi quedaría libre en junio, por lo que ya podría negociar con una nueva institución para sumarse en ese entonces. No obstante, la intención del reciente campeón del mundo sería continuar algunos años más en la élite del fútbol, por lo que una llegada a Estados Unidos le pondría un freno a la competitividad para el finalista del premio The Best al mejor jugador del mundo.