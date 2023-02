Total War: WARHAMMER III presenta la esperada Immortal Empires

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Una de las sagas que más adeptos supo recolectar en los últimos tiempos se encuentra en la recta final, y claramente no podía despedirse de otra manera que no sea con este fantástico trailer. Estamos hablando de Total War: Warhammer y sus secuelas las cuales no solamente supieron estar a la altura del nombre que representaban. sino que fue el puntapié inicial para empezar a soñar con otras adaptaciones de novelas fantásticas o de ciencia ficción bajo este formato.

Allá por el 2016 y bajo el desarrollo de The Creative Assembly y distribuido con la gran Sega comenzaba un recorrido, que sin saberlo, nos iba a tener al pendiente de esta franquicia que muchos teníamos de algún lado pero que jamás habíamos jugado. Y es que mayoritariamente el fuerte de toda la franquicia de Warhammer siempre fueron sus miniaturas y su consecuente Wargame en tablero.

Casi siete años más tarde y con dos títulos más en su catálogo, al igual que varios DLC que no solamente nos agregaron campañas sino facciones para jugar, llega Immortal Empires. La finalización de esta obra maestra nos presenta un conflicto final en el cual todas las razas con las que hemos compartido, jugado y vivenciado durante estos juegos formaran parte. Lejos atrás quedaron las disputas territoriales o peleas por recursos cuando el mundo se encuentra al borde de enfrentar la extinción a manos de las Fuerzas del Caos, este gran antagonista que siempre estuvo presente desde los orígenes del juego.

Humanos, Enanos, Elfos y Hombres Bestia son algunas de las razas que formarán parte de este gran conflicto, en un trailer, que ya nos convenció desde el primer momento para jugarlo.

El juego se encuentra disponible en Steam y en Xbox Game Pass, y como siempre sucede en estos casos, aconsejamos por el bienestar de su bolsillo poder jugarlo desde esta ultima opcion.