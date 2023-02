La discusión acerca del uso de las pistolas Taser en las fuerzas de seguridad se instaló nuevamente tras el asesinato de la policía Maribel Zalazar.

En relación a ello, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, habló esta mañana en Radio 10 y manifestó: "Las Taser son necesarias e imprescindibles para el trabajo de los policías".

"La discusión de Taser sí o no es totalmente esteril, en el mundo ya no se discute más, acá en Argentina se abre el debate cuando sucede una desgracia como la de ayer”, expresó acerca de lo acontecido en la estación Retiro de la línea C de subterráneo.

El debate alrededor del uso de las pistolas Taser por parte de las fuerzas de seguridad.

El exsenador provincial tomó lo sucedido ayer como “un accidente fatal” dentro de los “riesgos de una profesión ingrata, mal paga y no entendida”.

En palabras de Berni, “nadie podía prever lo que paso ya que no fue una negligencia”, en relación al accionar policial. Por ende, según él, ”lo de ayer no merece ningún tipo de análisis sobre el accionar de la policía”.

“Muchos policías cuando sacan el arma terminan siendo encarcelados por el uso excesivo de la fuerza”, aclaró. Y sostuvo que “la clase política se tiene que poner de acuerdo qué tipo de policía quiere”.

El entrevistado no dudó en afirmar que “hay que discutir el tema de la seguridad con profundidad” y sostuvo que no tiene que estar supeditado solamente a cuando “pasa algo para ocupar minutos en la tele o radio”.

