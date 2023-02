El palito de Pocho Lavezzi a Central y del Kun a Independiente

El ex delantero Ezequiel Lavezzi reveló que tenía el deseo de terminar su carrera en Rosario Central, club del que es hincha confeso, pero que no lo llamaron y por eso decidió ponerle fin a su carrera a fines de 2019.

En un stream junto a Sergio Agüero, Lavezzi señaló: "No me llamaron de Central, no es que no jugué porque yo no quise. Fue porque no me llamaron ellos".

Ante eso, el "Kun" le respondió: "Bueno, algo parecido pasó en Independiente. Mucho bla bla bla y después no concretan, viste... ¿A vos no te llamaron nunca?".

"Yo dejé de jugar teniendo un montón de ofertas. En el único lugar que quería jugar era en Central y no me llamaron. En un momento, iba a volver 'Fideo' (Ángel Di María) y medio me convenció. Ahora ya está, no fue y por algo no fue", respondió el Pocho.

Lavezzi jamás escondió que es hincha del "Canalla", ni cuando jugaba en San Lorenzo ni a lo largo de su trayectoria por el Napoli de Italia, el Paris Saint Germain de Francia y el Hebei FC de China, pero no llegó a ponerse la camiseta del conjunto rosarino antes de colgar los botines.