El técnico alemán que sueña con dirigir a Boca

El técnico alemán Bernd Schuster, quien la última vez que dirigió fue en el equipo chino Dalian Yifang,en 2019, aseguró en el programa Súper Deportivo, de España, que su máximo deseo como técnico es poder dirigir a Boca.

"Yo me puedo imaginar dirigiendo a Boca. A mi siempre me gustó soñar con cosas. Me gusta hacerlo. Yo necesito soñar. Conozco gente que no quiere soñar, porque dicen que trae mala suerte, pero no tendría ningún problema en dirigir a Boca. A mí me encanta soñar. Boca es un grande en el mundo del fútbol. No sé, si sería una posibilidad, pero yo no lo sacó de mi lista de sueños", se postuló.

Por el momento, si bien los resultados no son del todo favorables para el xeneize, pareciera que la banca está cubierta por un tiempo más.

Igual, Schuster seguirá soñando... Total, no cuesta nada.

Messi y Maradona

"Hemos visto a un Messi más veterano. Con su veteranía ha crecido mucho. Solo veo una pequeña diferencia entre aquel Maradona (1986) y este Messi (2022), ambos campeones del Mundo. Diego era más demostrativo. Se le veía en la cara. Le dijo a todo el mundo lo que sentía. En cambio, Messi no es tan capaz de decir: 'Yo me muero por mi país, por mi gente'. Leo lo piensa por adentro, no lo exterioriza tanto como Diego. Sus actitudes son similares en la cancha, pero uno lo exterioriza más que otro", comparó.

El DT habló, también, de lo que piensa respecto del futuro de Messi en la Selección.

"Messi puede jugar todavía algunos años, pero debería retirarse de la Selección Argentina. Se tiene que quedar con esa imagen final con la Copa del mundo con esa camiseta. Lo veo difícil que pueda estar en el próximo mundial, no lo sé", señaló.