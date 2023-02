Game Boy y Game Boy Advance desembarcan en Nintendo Switch

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

El servicio de Nintendo Switch Online está cada días cargado de beneficios y actividades, y lo que en algún momento era solamente un apartado para poder disfrutar ciertos aspectos de títulos muy selectos, hoy en dia casi que se vuelve un complemento necesario para poder disfrutar de la experiencia cómo se debe.

Hace muy poco se anunció que para este servicio van a llegar las versiones de Game Boy y Game Boy Advance a nuestro catalogo, con varios de los juegos mas iconicos de estas dos consolas que ya tienen algunas décadas encima.

Tetris, Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, The Legends of Zelda:Link's Awakening y Wario Land 3 son algunos de los títulos que van a estar disponibles por el lado de Game Boy y Game Boy Color al momento del lanzamiento del servicio. Más juegos se van a ir agregando al catálogo con el paso del tiempo, y desde acá estamos muy entusiasmados de que podamos empezar a disfrutar de la franquicia de Pokémon de esta manera.

Por el lado de Game Boy Advance vamos a poder disfrutar de Mario Kart: Super Circuit, Mario & Luigi: Superstar Saga y The Legend of Zelda: The Minish Cap entre otros. Al igual que con las versiones de Game Boy y Game Boy Color tambien vamos a poder ir disfrutando distintos juegos que se vayan agregando con el paso del tiempo. Tal vez el agregado mas particular del sistema de Game Boy Advance es la posibilidad de poder disfrutar de estos títulos con conexión a internet, simulando las transferencias que se hacían en su momento con el entrañable cable link.

Y si bien todavía no sabemos con qué frecuencia se vayan agregando títulos a esta consola, lo que sí tenemos muy en claro, son cuales son nuestros juegos favoritos que nos gustaría ver en cada una de ellas:

Game Boy: Dr Mario , Harvest Moon y Pokémon Red / Blue

, y / Game Boy Color: Pokémon Crystal , Pocket Bomberman y Rayman

, y Game Boy Advance: Pokémon Esmeralda, Final Fantasy Tactics Advance y Fire Emblem