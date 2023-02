Sebastián Battaglia: "Nunca quedó claro porqué me fui"

Seis meses después de su salida de Boca y mientras define dónde continuar su carrera como DT, Sebastián Battaglia habló sobre todo lo que dejó su paso por el Xeneize: la relación con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, las declaraciones con Corinthians que lo pusieron en el ojo de la tormenta y, sobre todo, su polémico despido.

"En el momento que mejor estábamos, me echaron", señaló Battaglia.

"Nosotros habíamos encontrado una manera y la forma de tener un funcionamiento, que nos llevo un cierto tiempo. Lamentablemente la Copa Libertadores fue lo que terminó con este ciclo. A mí me hubiese gustado terminar mi contrato y seguir con el trabajo, que a mi manera de ver era de manera correcta, pero se pensó que no era así y se eligió el cambio", explicó el León.

En esa línea, Battaglia se refirió a sus declaraciones después de la eliminación con Corinthians -sostuvo que deberían haber sido más "agresivos" en la búsqueda de refuerzos- y aseguró que "no me arrepiento de lo que dije en la conferencia de prensa".

Vino una pregunta y yo respondí, solamente eso. Si herí a a alguien o no, nunca me lo vinieron a decir. No sé si me fui por eso. No sé si mi salida de Boca fue por algo deportivo o extrafutbolístico, nunca quedó claro. Me fui conforme y la declaración no fue para herir a los jugadores ni mucho menos", agregó al respecto el ex-mediocampista.

Más allá de cómo se dieron las cosas, Battaglia no dudó y dejó en claro que le gustaría volver a ponerse el buzo de entrenador del conjunto de La Ribera porque "es mi casa y yo quiero a que a Boca le vaya bien".

Respecto de su relación con Riquelme en Boca, Battaglia fue contundente: "Hablábamos poco"

Al ser consultado sobre cómo era su vínculo con Riquelme en aquel entonces, el León comentó que "Con Román hablaba poco", aunque sí lo hacía "con los muchachos del Consejo".

"Yo no soy ningún desagradecido, sé que tuve la oportunidad de dirigir, aunque pienso que podría haber sido de otra manera. No tan tormentosa. Pero es lo que tocó, es un aprendizaje", cerró.