La foto de Ricardo Darín y Tom Cruise que revolucionó las redes

Ricardo Darín, actor que protagoniza la película "Argentina,1985", revolucionó las redes sociales luego de sacarse una foto con Tom Cruise en la previa de los Oscar. En la imagen también se puede observar a Santiago Mitre, director del largometraje.

El encuentro entre ambos actores se dio en el clásico almuerzo previo a las entregas de las estatuillas, que se lleva a cabo un mes antes de la ceremonia.

La película "Argentina, 1985", en la que Darín interpreta al fiscal Julio César Strassera, aborda el histórico Juicio a las Juntas, en el que se condenó a cinco de los represores de la dictadura más sangrienta que ocurrió en la historia del país. Otro de los protagonistas del film es Peter Lanzani, quien se pone en la piel de Luis Moreno Ocampo.

"Argentina, 1985" es una de las nominadas para ganar el premio a Mejor Película Extranjera en los premios Oscar y competirá contra "All quiet in the western front", de Alemania; "Close", de Bélgica; "EO", de Polonia; y "The quiet girl", de Irlanda.

Por su parte, la película "Top Gun: Maverick", protagonizada por Cruise, recibió seis nominaciones: mejor película, mejor guión adaptado, mejor sonido, mejor canción, mejor edición y mejores efectos especiales.

Además, la secuela de la histórica película estrenada en 1986 fue la segunda más taquillera del año, recaudando US$ 1.488 millones. Solo fue superada por "Avatar: the way of water", que acumuló US$ 2.213 millones. (NA)