De Leo: “En Juntos no hay más lugar para liderazgos hegemónicos”

El senador Andrés De Leo, de Juntos, reafirmó su intención de ser precandidato a intendente de Bahía Blanca, señaló que la coalición que integra ya no tiene liderazgos hegemónicos, aseguró que la aparición de Lilita Carrió en medio la interna de JxC evitó que “se haga una bolsa de gatos” y aclaró que ya no se puede pensar en imponer una lógica electoral nacional en territorios con lógicas propias.

El legislador, perteneciente a la Coalición Cívica e integrante de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, dijo que los resultados de las elecciones primarias que se realizaron este fin de semana en La Pampa mostraron que “los resultados en un territorio muchas veces no se condicen con los liderazgos nacionales”.

“Esto marca que los territorios tienen vida y lógicas propias, y que las candidaturas muchas veces no. Ha quedado claro que en Juntos por el Cambio no hay un sector de liderazgos hegemónicos ni tampoco creo ya que haya más lugar para ese tipo de liderazgos”, sostuvo.

Al respecto, indicó que hoy son necesarios “liderazgos más horizontales” con “mayor diálogo y mayores consensos”.

“Esto lo marca, de alguna manera, la lógica que que viene imponiéndose dentro de Juntos por el Cambio en los últimos años. No es sorpresivo que las PASO se empiecen a dirimir ya con candidatos entrecruzados de distintos partidos: esto va a marcar una novedad”, aseguró.

De Leo señaló que en 2023 se verán elecciones primarias “de nombres y de proyectos, y no de partidos políticos”

“Fuera de la dinámica nacional, las PASO muestran competitividad: como Coalición Cívica tuvimos -en los distritos donde fuimos a competir- similar cantidad de triunfos que derrotas, lo cual muestra que muchas veces en el territorio hay un desarrollo político que no necesariamente se ve reflejado a nivel provincial o a nivel nacional: es decir, cada uno tiene su dinámica y su vida propia”, ejemplificó.

En ese marco, destacó la decisión de Carrió de anunciar su candidatura a presidenta, incluso con ella misma aclarando que no desea ser elegida.

“Lo que Lilita ha hecho es para que JxC, además de ser una oferta electoral potente, no se desvíe de los objetivos que un espacio republicano quiere tener. Es decir, cuando en una mesa están discutiendo dos personas sin conducir a nada y eso empieza a tomar un volumen complicado, siempre tiene que haber un tercero que golpee la mesa y empiece a terciar. Eso es lo que ella ha hecho: básicamente que no se haga una bolsa de gatos de todo esto”, dijo el legislador por la Sexta, en clara referencia a la interna del PRO entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta de cara a las elecciones nacionales.

“Esa interna -continuó- a JxC le estaba generando más debilidades que fortalezas, cuando se necesitan voces que avancen en un programa de gobierno concreto y contundente, además de tener certezas del punto de vista de la estrategia electoral”.

La intendencia, el objetivo



El senador provincial reiteró que continúa trabajando para ser intendente de Bahía Blanca a fin de año.

“Quiero encabezar un proyecto. Para eso estamos trabajando en la propuesta electoral y en las ideas de la gestión que, entendemos, tienen que ser los ejes centrales de la propuesta”, sostuvo.

De Leo también dijo estar preparado para una elección interna de la que participen los demás precandidatos del espacio.

De Leo, junto a la senadora Nidia Moirano, otra precandidata a la intendencia bahiense.

“Los ciudadanos terminarán siendo quienes elijan quién tiene que encabezar la lista en Bahía Blanca, y nosotros estamos trabajando para ello. Después seguramente vendrá la etapa de diálogos con todos los sectores, y no nos negamos a dialogar”, aclaró.

Por último, aseguró que su precandidatura es firme, más allá de que el intendente Héctor Gay se mantenga en su postura de no presentarse o bien la cambie en el transcurso de las próximas semanas.

“Si él se presenta, no me bajo; al contrario. Además, me manifesté en contra de las relaciones definidas y celebré que Gay tomara esa elección. Si tomara una decisión en contrario, sería una traición a la palabra y a lo que hemos pregonado en Bahía Blanca”, finalizó.