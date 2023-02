"No quería salir con Passarella a la cancha", dijo Norberto Alonso

El exfutbolista, entrenador y presidente de River, Daniel Passarella, regresó ayer al Monumental para participar del homenaje que hizo el club a los campeones del mundo en Qatar 2022 identificados con el Millonario (Franco Armani, Pablo Aimar y Roberto Ayala) junto al resto de ex-jugadores que alzaron el título en el 78' y 86' mientras vestían la casaca riverplatense y, a pesar de las especulaciones sobre una posible reprobación masiva de la gente, su presencia pasó casi desapercibida.

En un diálogo con D Sports Radio, Norberto Alonso repartió bombas contra el Káiser y se mostró en contra de su presencia: "Yo no me hablo con Passarella, no tengo relación. Él me invitó cuando hacía campaña para presidente y le dije que no. Sabía que por su soberbia algo le iba a pasar a River. Ayer me vino a hablar. No quería salir con él a la cancha. No quería poner incómoda a la gente que estaba alrededor", dijo Alonso.

"No se negocia con los que le hicieron tanto daño a River. Yo sé lo que pasa en la calle, la gente no lo quiere. Cuando la gente te abrió las puertas del Monumental y vos los traicionaste, no hay vuelta atrás", señaló.

Luego, el ídolo de River mantuvo palabras de elogio para las obras que se realizaron en el Monumental y para el entrenador Martín Demichelis.

"El estadio de River es una cosa impresionante. Es un orgullo para los hinchas. Para mi es el mejor estadio del mundo. Esperemos que a Martin (Demichelis) le vaya bien. Tiene bajo perfil, es educado, es trabajador y es uno de los chicos nacidos en River", sostuvo.