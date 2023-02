"Era lo que buscábamos, queríamos despedirnos dignamente", aseguró el Mono

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Retirarse por la puerta grande, o al menos de forma decorosa. Hacia allí apunta sus últimos cañones el cabildense Gastón Pérez, uno de los dieciocho hombres que, desde el viernes, animarán la definición del Campeonato Estival 2022/23.

El Mono, según anticipó en la previa del certamen, afronta sus últimas aventuras midgísticas, al menos por un tiempo indeterminado. Y qué mejor despedida que dando batalla por la obtención de un título veraniego.

“Era lo que buscábamos, queremos despedirnos dignamente. Ahora hay que bailar, o al menos intentarlo”, contó el exsubcampeón al bajarse del podio, luego de ser 3º en la duodécima fecha del estival.

No había otro resultado posible en el diagrama competitivo previo. Pérez debía salir a pista con el cuchillo entre los dientes para intentar la heroica e ingresar al selecto grupo, puesto que llegaba fuera del mismo y con la necesidad de puntos gordos.

Y así fue, su máquina estuvo a la altura, los planetas se alinearon y el Mono, como en sus buenas épocas, manejó acorde a lo que sus necesidades dictaban.

“Era lo que habíamos hablado, había que sí o sí llegar al podio. Hacía rato que no podía estar y eso fue un plus, aunque la felicidad más grande fue ver cómo mejoró el auto después de tanto trabajo. Ahora hay que seguir haciendo cosas para la fecha que viene e intentar estar a tono con la definición del campeonato”, contó el Mono.

“Fue una final terrible, la disfruté mucho. El auto funcionaba bien, venía firme, nos tocamos un par de veces y nunca se desacomodó. Y eso es lo más lindo creo yo, poder correr carreras al límite como se hizo hoy (por el viernes), y ni hablar de poder conseguir un resultado así”, remarcó.

--¿Por qué no se llegó a esta instancia más holgado?

-- Hubo mucha mala suerte. Se arrancó muy bien, pero después del primer vuelco se complicó todo. Al punto que nos dimos vuelta dos fechas seguidas y eso nos desacomodó todo, obligándonos a empezar de cero con la puesta a punto y muchas cosas. De allí en más hubo buenos destellos, pero nunca se pudo terminar de redondear.

“Hay que ver qué piso habrá de ahora en más, pero demostramos que estamos medianamente competitivos y que, en mi caso, no me olvidé de manejar. La suerte tiene mucho que ver de ahora en más, pero sabiendo que tenemos una buena herramienta todo se mira distinto”, aseguró.

--¿Ser nuevamente candidato no te hace replantear la decisión de bajarte?

--No, no. Eso ya lo tenemos claro, este va a ser el último año, al menos por un tiempo indeterminado. Pero nos pone contentos y nos deja tranquilos que nos vamos a ir a competir de la mejor forma y peleando adelante. Hoy (por el viernes), por ejemplo, volví a disfrutar como hacía tiempo que no lo hacía. Estamos un escalón debajo de un par de autos, pero vamos a tratar de arrimar.

Gastón Pérez, uno de los más experimentados de los candidatos al título (debutó en el Estival 2001/02), afrontará su quinto playoff. Todavía, en el recuerdo, la edición 2015, que lo tuvo como aspirante al "1" hasta la última programación.