Incendio en Villa Libre: "No se podía entrar por el humo"

"Es muy feo todo lo que pasó", resume un vecino lo ocurrido ayer a la mañana en una vivienda de Villa Libre, cuando un incendio provocó el fallecimiento de un nene de 2 años y heridas de gravedad en su hermano de 14 y en la madre de ambos.

Lucas vive a pocos metros de la casa situada en Rastreador Fournier al 1.200 y junto con varios policías intentó socorrer a las víctimas.

"Estaba durmiendo y empecé a escuchar gritos de ayuda, entonces salí a ver qué pasaba. Estaba la vecina a los gritos y con las dos nenas (de 4 y 8 años). Ahí me di cuenta que se estaba prendiendo fuego la pieza. Cuando llegué ya estaba toda la pieza tomada", dijo el hombre en declaraciones al programa Panorama de LU2.

También describió los desesperados intentos que realizaron para acceder al inmueble.

"Agarré un fierro e intenté abrir la puerta, pero no se podía entrar por el humo. Empecé a romper una ventana con el hacha, pero enseguida vino la policía, que los chicos y chicas se portaron muy bien, y me ayudaron a romper la puerta del garaje".

"Entramos, eramos como cinco, y no pudimos sacar a los nenes. No se podía respirar. Me puse una máscara que tengo y era imposible, una cosa de locos. Ahí nomás llegaron los bomberos y pudieron sacar al más grande, que estaba desvanecido. El otro chiquito ya estaba fallecido", siguió diciendo.

Lucas señaló que desde hacía poco más de un año Luciana Moreno residía en el lugar junto a sus cuatro hijos.

Más temprano, el comisario Leonardo Varillas, titular de la seccional Cuarta, ratificó a través de LU2 que el siniestro habría sido causado por un problema en un turboventilador.

“Los bomberos pudieron sacar a un menor de 14 años y lo trasladaron al Hospital Penna. Está grave, ya que sufrió un paro cardiorrespiratorio por inhalación del humo”, dijo.

El adolescente se encuentra internado en el sector de Terapia Pediátrica y es asistido con respirador mecánico.

Finalmente, indicó que la mujer está siendo asistida en el Hospital Municipal.