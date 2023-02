Desde El Nacional hablaron de la Copa Patagonia que se viene

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

(Nota de la edición impresa)

Con el objetivo de fortalecer su vigencia, en poco más de una semana la Copa Patagonia volverá a ser protagonista en el deporte bahiense. El lunes 20 habrá una presentación oficial y al día siguiente se iniciará la agenda del torneo polideportivo que organiza El Nacional, que tiene al rugby como disciplina fundacional.

La duodécima edición contará además con sóftbol y tenis. Como siempre, se jugarán en la Quinta. Los respectivos calendarios se darán a conocer en la presentación del lunes 20 en la Quinta, a las 17.

"Desde hace años la Copa fue incorporando otros deporte como el hockey y básquet, que en esta oportunidad por tener agendas distinta no pueden participar. Pero estará el sóftbol en juveniles y ahora se agrega el tenis. Nos viene muy bien que haya más deportistas porque nuestra intención es que la Copa se expanda. En próximas ediciones buscaremos recuperar el hockey y sumar rugby femenino, que por una razón que desconozco no hubo forma de lograr competidores para este año", explicó Marcelo Zabaloy, dirigente de El Nacional y uno de los creadores del torneo junto con Mariano Arzuaga.

El sóftbol logró continuidad y tendrá su torneo en El Nacional.

En cuanto al rugby, por primera vez en 11 ediciones no jugará Christchurch HSOB de Nueva Zelanda.

"Lo que sucedió con la pandemia descalabró todo el tema de las líneas aéreas e impidió que puedan venir. Christchurch no logró conseguir una cotización razonable para el traslado de un grupo de personas y nosotros no pudimos hacer la edición actual en febrero de 2022, como correspondía", explicó.

Sin embargo la cuota de participante extranjero la cubrirá New York Athletic Club (Estados Unidos), en una edición que será de transición.

"Ante la inquietud de Andrew Britte, quien quería participar y ya vino en 2018 con un equipo de Nueva York (Village Lions) y en otra ocasión como árbitro, decidimos hacerla. La transición es esa: viviremos un relanzamiento o reafirmación de la Copa Patagonia, que seguiremos haciendo. Siempre con un equipo extranjero como nota distintiva. Haremos todo lo posible para que sea una experiencia que quieran repetir a futuro", agregó.

Mariano Arzuaga (izquierda) y Marcelo Zabaloy, los creadores del tradicional torneo.

Para los clubes bahienses (el tricampeón Sociedad Sportiva, Argentino, Universitario y el anfitrión) será el primer contacto oficial con la guinda y dará rodaje para el Oficial URS, que arranca el 4 de marzo.

"Es extraordinario porque le sirve a todos. Es una oportunidad para preparar jugadores. Serán los primeros amistosos que todos tengan. Y la importancia de contar, como siempre, con el apoyo de Sportiva, que estuvo desde la primera edición; de Argentino, que participó en algunas y de Universitario, que jugó muchas. También es una ocasión para que nos juntemos y socializar. Le viene bien a todos. Un evento que produce alegría y reencuentros", resaltó Zabaloy.

Es el espíritu que persigue la Copa Patagonia: fomentar la camaradería y reivindicar el amateurismo de las disciplinas y de los deportistas que le dan vida.

Luego de 11 ediciones, no veremos el tradicional haka neocelandés.

"Es un evento en el que todos quieren participar. Y ese es el valor agregado: que tus pares (clubes) quieran jugar. Y siempre ha sido así. Hemos creado una marca y un protocolo a la hora de organizar. Un mismo trofeo que ha viajado a Australia, a Sudáfrica y que también lo ganó una selección argentina como en su momento fue Jaguares XV. Tiene historia. No hay muchos torneos de deportivos este tipo. Está bien, es de clubes y es amateur, pero nos sentimos muy orgullosos", expresó el dirigente del club celeste.

"Nosotros decimos que ha generado una marca registrada. No hay otros clubes que lo hagan. Ni acá ni en el extranjero. No es fácil lograr la afinidad y tener prestigio en otros países. Christchurch es un club muy importante del rugby de Nueva Zelanda, que dio jugadores que llegaron a los All Blacks. O el caso de Ken Pope, que fue el presidente de la Unión de Canterbury. Una personalidad que tiene peso en un país de rugby", dijo.

Village Lions, el primer equipo estadounidense que participó en la Copa (2018).

"Es un honor organizarla y hacerla, sobre todo para los chicos más jóvenes del club, que han sido jugadores en su momento y hoy son dirigentes y se ocupan de casi todo. Si bien estamos Mariano Arzuaga y yo como líderes espirituales de la Copa, hay otros dirigentes. Hay mucha gente involucrada. Es un orgullo y algo que a la vez nos divierte", agregó.

El torneo tendrá apoyo de privados y respaldo municipal.

"La Municipalidad nos brinda apoyo importante en servicios que les pedimos, además de un subsidio que nos viene muy bien. Nos darán la cobertura de Guardia Urbana sobre todo para el día de la final, cuando se producen embotellamientos a la salida del club. Les agradecemos a ellos, como también a nuestros sponsors", concluyó.