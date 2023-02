Sebastián Polla: “Siempre me preparé para este desafío”

Sin dudas que Sebastián Polla tendrá su mayor desafío como DT. Luego de su experiencia al frente de un plantel superior en Bella Vista y de su estadía en el cuerpo técnico de Carlos Mungo en Villa Mitre como ayudante de campo en la tercera categoría del fútbol argentino, ahora comandará los hilos de Sansinena en el Federal A.

Ilusionado con su nuevo desafío, el entrenador bahiense se mostró confiado en poder estar a la altura de las circunstancias.

“Sinceramente nos encontramos con un gran grupo, con muchas ganas, con mucha hambre y bien predispuesto. Estoy contento con el plantel que se está armando y con los jugadores que llegaron”, expresó tras su primer análisis del club cerrense.

—¿Qué significa este paso en tu carrera como entrenador?

—Es un paso importante en mi carrera. Sinceramente, siempre me preparé para este desafío. Me agarra bien parado, y con muchísimas ganas de seguir creciendo en esta profesión. Disfruté muchísimo el trabajo con Carlos (Mungo) y todo el cuerpo técnico en Villa Mitre. Aprendí muchísimo también, pero apenas me surgió esta oportunidad, ni lo dudé.

“Ya había hablado con Carlos (Mungo) que tenía muchas ganas de dirigir como cabeza de grupo si me surgía algo y acá estamos. Y estoy muy agradecido a la gente que me abrió las puertas en Villa Mitre y a la que me ofreció este cargo”, amplió Seba.

—No hay tiempo que perder.

—Tenemos mucho trabajo para poder ir ensamblando el equipo y lograr una identidad futbolística.

—¿Te animás a soñar?

—Cuando arranca el torneo, todos los equipos partimos de cero. Después, con el correr de los partidos, es la misma competencia la que te va poniendo en el lugar de plantearte los objetivos que están más a mano. A priori, apuntamos a salir a jugar en todas las canchas y ser lo más competitivos posible con el mayor compromiso posible. Es un certamen muy extenso”.

—Digamos que fe te sobra.

—Antes de arrancar, estoy ilusionado con ser protagonistas, pero después veremos para qué estamos. Es una categoría muy compleja, muy agotadora, pero tengo la suerte de estar en un lugar donde muchos quisieran estar. Obviamente, voy a hacer todo lo posible para responder a esta gran posibilidad, pero también la voy a disfrutar al máximo.

—¿Te gustaría trabajar a largo plazo?

—Está bueno que de sus frutos un proceso bien planificado, bien desarrollado, donde los intereses que maneja la institución son concordantes con los que maneja el cuerpo técnico y sin otros intereses intermedios que vayan más allá de lo deportivo. Tarda en llegar, pero al final siempre hay recompensa. Creo que es por ahí.

“No es casualidad que Villa Mitre, con Carlos, haya jugado dos finales en tres años. En cada temporada, mantienen las bases de jugadores y eso es muy valioso para poder desarrollar una idea”, agregó.

—¿Estás conforme con lo que se va armando?

—La verdad que sí. Creo que tenemos los puestos bien cubiertos. Apuntamos a armar un plantel con jugadores referentes de esta divisional, con otros que vengan con muchas ganas de tener protagonismo, futbolistas de la Liga del Sur y los chicos del club. Después trataremos de amalgamar un equipo e ir cumpliendo los objetivos del año.

“Somos muchos equipos, el certamen es muy extenso y el premio muy poco. Y una cosa es pelear sólo por ese premio y otra es tratar de ir cumpliendo otros objetivos en el camino recorrido y en el proceso”, añadió.

—¿Cómo por ejemplo?

—Por ejemplo, formar jugadores para temporadas siguientes, para una futura venta o para lograr una identidad futbolística. De esa manera, se mejora la estructura de trabajo y otras muchas cosas. Y después, si se da la de jugar una final, mucho mejor.

—Imagino que tuvieron mucho trabajo para armar el plantel, ya que prácticamente no quedó nadie de la temporada anterior.

—La verdad que sí. Primero trabajamos muchísimo en todo este tiempo por teléfono, nos movimos bastante y estoy muy conforme con el plantel que se conformó.

—¿Y cómo fue esa búsqueda?

—A los jugadores del Federal A ya los conocía, pero de todos los futbolistas vimos los videos compilados, los partidos enteros y nos comunicamos con DT y compañeros que tuvieron en otros clubes.

“Pedimos muchas referencias y no sólo futbolísticas. Por eso, creo que se conformó un plantel de buena gente, además de que son buenos jugadores. Y eso creo que también es muy importante. Consultamos con gente de mucha confianza”, agregó.

—Ahora a formatear el equipo. ¿Cómo te gustaría que se exprese?

—Va mucho de la mano de la idea de juego. No soy un fundamentalista, porque la idea de juego depende de los jugadores, de los rivales, de la cancha, de los momentos que está atravesando el equipo en la temporada. También hay que ver el convencimiento de los jugadores.

Tenemos jugadores de distintas características en el equipo. Hay distintas opciones en todos los puestos y por eso estoy tan conforme con el plantel. Estoy seguro de que las características que tienen los futbolistas nos van a permitir acomodarnos y amoldarnos a distintas situaciones de partido. Obviamente, después hay que trabajar muchísimo”, amplió.

—¿Y cómo te gustaría jugar?

—Te cuento una anécdota. Cuando empecé con Bella Vista, recuerdo que hablamos y te dije cómo me gustaría jugar: presión alta, salir jugando, etcétera. Pero en un partido en Cabildo contra Pacífico, un referente de ese club me volvió loco y me gritó los 90 minutos: ‘Vos que decís que sos de la escuela de Barcelona’… Tenía unas ganas de saltar el alambrado, pero me contuve, ja, ja. Igualmente, esa situación me sirvió para ser más cauto cuando tengo que declarar.

“Jugar bien es hacer goles y que no te conviertan. Después, estéticamente todos queremos jugar lindo. Pero, en este torneo, hay que tener en cuenta varios aspectos, incluso el estado de los campos de juego. Hay canchas que no están bien y si vos sos fundamentalista de una idea, lo terminás pagando caro. Todos los recursos son válidos y cuantas más armas tengas, mejor es”, amplió.

—Vos conocés bien la divisional. ¿Es una pequeña ventaja?

—No creo. Es una competencia muy exigente, que para los directivos insume muchos recursos, no sólo económicos, sino también de tiempo. Es una categoría profesional, porque se entrena de esa manera, pero muchas veces te encontrás con situaciones que no son tan profesionales y que atenta contra el nivel de esta divisional.

“Con esto no quiero decir que no sea un lindo torneo, pero creo que podría ser mejor aún. Me gusta que se recorra el país y eso significa una linda experiencia”, agregó.

Mirando hacia el medio doméstico

En varias ocasiones, Sansinena buscó en la Liga del Sur algunos elementos que pudieran nutrir su plantel del Federal A. Y para esta temporada, llegaron dos futbolistas que la rompieron en el ámbito doméstico.

Agustín Grippaudo –goleador de la máxima división con la camiseta de Comercial—y Leonel Iriarte –de gran desempeño en el Promocional con Libertad— formarán parte del plantel albirrojo.

“A Agus (por Grippaudo) lo conozco de Bella Vista y el año pasado explotó en una posición en la que no estaba muy acostumbrado a jugar con Pablo (por Recalde), quien fue muy importante para que él llegue a Sansinena.

Y a Leonel lo vi en Libertad y me pareció que tiene cosas distintas, un ritmo distinto y muy buena técnica”, sostuvo Polla.

—¿Cuál es la idea con respecto al plantel de la Liga del Sur?

—Hablamos mucho con Caito (por el DT Ricardo Flores) y será de común acuerdo elegir a los chicos que tendrán participación en el plantel del Federal A. Seguramente, iremos rotando, porque creemos que será un premio venir a entrenar con los futbolistas del Federal. Y que nos sirva a todos.

—¿También van a manejar el conjunto el tema de bajar jugadores al Promocional?

—Tal cual. Lo vamos a consensuar con Caito y no será una decisión pura y exclusiva de Polla. En caso de que baje algún jugador profesional, será para que nos sirva a todos, al equipo de la Liga, al club y a nosotros.

—¿Por qué elegiste a Pablo Recalde como ayudante de campo?

—Porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, incluso mucho antes de que fuéramos técnicos. Tenemos una relación de amistad de largo tiempo y, pensando en las características que tenía que tener mi ayudante de campo, me pareció que el apuntado era él porque creo que nos podemos complementar muy bien, siendo muy distintos.

“Somos antagónicos en lo futbolístico, pero nos unen muchas otras cosas. Y como tengo muy claro cuáles son mis fortalezas y sobre todo mis debilidades, Pablo tiene todas las capacidades y todas las condiciones para ayudarme en lo que a mí me falta. Y más en un torneo de las características de un Federal A”, cerró.