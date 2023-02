Crimen de Sandra Arbilla: "Pasaron 5 años y nadie sabe nada"

A 5 años del salvaje asesinato de Sandra Arbilla en una verdulería del barrio Mariano Moreno, su padre insistió con presuntas falencias en la investigación del caso desde su inicio y denunció el estancamiento de la causa judicial, que por ahora no tiene imputados.



Por las aparentes deficiencias e irregularidades en la pesquisa, Roberto Arbilla, papá de la mujer que recibió 34 puñaladas, opinó que el expediente debería volver “a foja cero” e investigar nuevamente las pistas iniciales.



Apuntó además contra quien en ese momento era propietario del comercio en Don Bosco y Manuel de Molina, donde se cometió el homicidio, al asegurar que “sabe qué pasó” en su local en momentos del crimen.



También se refirió a la supuesta contaminación de la escena del hecho por parte del exempleador de su hija.



“Fueron situaciones muy graves las que presencié dentro de esa verdulería, como por ejemplo que el dueño estuviera tocando la sangre de mi hija, que es evidencia. En cualquier parte del mundo, la persona que hace eso va presa”, dijo Arbilla.



“Está muy protegido y también ya sabemos cómo son algunos policías de la comisaría Quinta; cuántas veces se les iniciaron causas por soborno y narcotráfico. Acá hay un combo generalizado y la causa está tapada a raíz de eso, porque el que hable primero, destapa la olla. Por eso en este caso nada sale a la luz”, agregó.



“Justo el día del crimen puso a trabajar a mi hija en la verdulería de Don Bosco (antes fue empleada de otra sucursal en la calle Líbano). Eso es sospechoso y, además, en ese sector hay 5 cámaras de seguridad, pero funcionaba una sola”, completó.



El ataque contra la verdulera de 31 años se consumó el 17 de febrero de 2018 y dos días después murió en el Hospital Municipal, como consecuencia de las heridas provocadas con un arma blanca en su cara y cuello, con afectación de la tráquea y la yugular.



“La causa siempre está igual. Cada vez que voy (a fiscalía), nunca tienen novedades. Esta investigación estuvo mal hecha desde el principio; embarraron la cancha de tal forma que ya no se puede ver más allá”, consideró.



“Para mí, se sabe todo. No puedo creer que la Policía, con la Inteligencia de la que dispone, no sepa quién es el autor del homicidio de mi hija. Me están ocultando información porque deben estar comprometidos; esta es la realidad que vivimos en el país”.



“Cómo puede ser que ya pasaron casi 5 años y nadie sabe nada”, continuó diciendo el hombre.

Un solo fiscal es poco

El progenitor de la víctima habló de una sobrecarga laboral que afecta al fiscal de homicidios, Jorge Viego, a cargo de esta Investigación Penal Preparatoria, por lo cual calificó como necesaria la designación de más fiscales especializados en la temática en el Departamento Judicial Bahía Blanca.



“Viego tiene demasiadas causas y un solo fiscal de homicidios es insuficiente para investigar todos estos delitos. Debería haber 2 o 3 fiscales, porque las causas más viejas quedan relegadas y se trabaja siempre en las nuevas. Mientras tanto la familia espera”, sostuvo.



Por otra parte dijo no sospechar de Daniel Appelhanz, pareja de Sandra al momento del incidente, y descartó que el móvil haya sido el robo.



“Fue un homicidio; primero lo quisieron hacer parecer un robo, pero hay fotos que demuestran que no. Cuando Sandra estaba tendida en el piso, la primera persona que entró en la verdulería llamó a la Policía y la ambulancia.

“Después, cuando la convocaron a la DDI, le mostraron fotos pero no coincidían (con la escena constatada por el testigo en el comercio), sino que eran otras fotografías en las que se observaban frutas y cajones tirados por todos lados, como si hubiesen ‘embarrado la cancha’”, afirmó.



“Además, en ese momento había 2.000 pesos en la caja registradora y no los robaron. Nadie escuchó nada y no hay testigos (presenciales) del hecho, por eso le pido a cualquier persona que haya visto algo en ese momento, que declare como testigo de identidad reservada”, añadió.



En los últimos días Arbilla se reunió con Viego, quien le confirmó la concreción de medidas en torno de la investigación. En este sentido, el hombre no brindó detalles para no entorpecer la instrucción de la causa.

Cada vez más dolor

Para Roberto y el resto de su familia, la angustia por la ausencia de Sandra es cada vez más difícil de soportar.

“La mochila cada vez se hace más pesada. Al principio no caíamos de lo que nos había ocurrido, pero pasaron los años y ahora la situación está brava. A los hermanos de Sandra, a mi señora y a mí nos pasa lo mismo”, reconoció.

“Sigo teniendo esperanza en que el homicidio de mi hija se esclarezca, siempre y cuando la justicia así lo quiera. Pero no sé cómo hacer para llegar a eso”.

“La justicia tiene que trabajar y decir la verdad de cómo fueron las cosas, porque inicialmente el fiscal de la causa fue Mauricio del Cero, quien ese sábado tendría que haber ido al lugar del homicidio, pero no lo hizo”, finalizó Arbilla.