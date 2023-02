“En River no fracasé, no me dejaron triunfar que es distinto”, recordó Batistuta

Gabriel Omar Batistuta fue uno de los extraordinarios delanteros que tuvo el fútbol argentino. A su vez, es uno de los jugadores que vistieron las dos camisetas más importantes del fútbol argentino: River y Boca. Pero, detrás del pase del exdelantero del Millonario al Xeneize hubo mucha controversia, y Daniel Alberto Passarella fue uno de los protagonistas para que ese traspaso se concrete.

Batistuta se inició futbolísticamente en Newell's y rápidamente despertó el interés de River que, por decisión de Reinaldo Merlo, decidió ficharlo. "Cuando llegué a River no había cumplido 20 años. Merlo me vio y me fue a buscar a Newell’s. Me quiso y me hizo jugar todos los partidos de ese campeonato largo", recordó el Bati sobre su llegada a la entidad de Núñez.

Sin embargo, también narró cuál fue el quiebre para que, más adelante, no sea tenido en cuenta en River: "Cuando se va el presidente, cambia todo. En ese momento asume Passarella como DT, y nunca me vio. Estuve seis meses parado y no jugué más. Ahí es cuando Aimar me lleva a Boca. Evidentemente el CAI vio algo que Passarella no veía".

El delantero no era uno de los jugadores preferidos del Kaiser. Más allá de eso, el entrenador tenía cierto temor de que se vaya a jugar a un grande del país, se destacara, y que la responsabilidad de haberlo dejado ir caiga sobre sus hombros.

Era agosto de 1990 y luego de haber estado 8 meses al mando de la Primera División de River, Daniel Alberto Passarella mantuvo una charla con Settimio Aloisio, empresario de la época, en la que le preguntaba si estaba todo cerrado para que vuelva a Newell's y no sea un rival directo al que estarían reforzando con la llegada de Batistuta.

Aloisio le aseguró a Passarella que Gabriel Batistuta iba a ser dirigido por Marcelo Bielsa en Newell's. Sin embargo, en el medio todo cambió y el exdelantero no se puso la camiseta de La Lepra.

Cuando Batigol rescindió su contrato con River, que era dueño de la mitad de su pase, en sociedad con don Settimio, Boca realizó una oferta por el delantero.

“"Me quedan recuerdos buenos y malos. Lo lindo pasó en la primera etapa del campeonato, dirigido por Merlo. Y anduve bien: le metí el gol decisivo a San Lorenzo para ganar la Liguilla y clasificar a River para la Copa Libertadores. Pero cuando llegó Passarella, se terminó mi ciclo. No tuve posibilidades, nada... La tranquilidad que me queda es que yo no fracasé, en todo caso no me dejaron triunfar. Las veces que entré a jugar, Passarella me puso por diez minutos y porque faltaban otros compañeros. Era como estar de relleno y yo no estoy para eso a los 21 años", declaró Batistuta cuando se marchó del Millo.

El Kaiser no se quedó en silencio y respondió a las expresiones del futbolista: "Es mentira que yo lo haya echado a Batistuta. Sucedió que surgió una buena posibilidad económica para River, que estaba muy apremiado en aquel entonces, y como yo tenía como titulares, en alto nivel de rendimiento, a Medina Bello y el Polillita Da Silva, di el okey para que lo negociaran. Pero nunca lo descalifiqué como futbolista".

Batistuta dejó River y se convirtió en refuerzo de Boca, en donde estuvo 11 meses y fue dirigido por Carlos Aimar. Con la camiseta azul y oro disputó 47 partidos y anotó 19 goles, lo que le valió la convocatoria a la Selección Argentina por decisión de Alfio Basile, quien era el entrenador en aquel entonces. Además, pegó el salto hacia Europa luego de ser fichado por la Fiorentina de Italia, en donde se convirtió en ídolo.

Ayer llegó a los 55 años, y fue un buen momento para recordar la historia detrás del pase del exdelantero de River a Boca, que luego lo catapultó hacia Italia y a la Selección Argentina.