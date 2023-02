Raverta: "Es urgente que las y los diputados traten la ley de Pago de Deuda Previsional"

La directora de la ANSES, Fernanda Raverta, remarcó la necesidad de que la Cámara de Diputados trate y sancione la nueva ley de Pago de Deuda Previsional y advirtió que si no lo hacen 800 mil ciudadanos argentinos, con edad requerida, no podrán acceder a su jubilación.

“Le estamos pidiendo a los diputados y diputadas esta ley para conservar algo que en la Argentina teníamos desde 2004 y que tuvo continuidad después desde 2014, que es la capacidad de contar con un plan de pago que permita a las argentinas y argentinos saldar su deuda previsional para acceder a la jubilación”, señaló Raverta al iniciar su exposición en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación.

“Lo que era natural desde 2004 y después con la ley de 2014 hoy ya no lo es”, indicó y remarcó: “Por eso es urgente que discutamos esta ley que es imprescindible para que 800 mil argentinas y argentinos puedan jubilarse este año”.

La directora del organismo lamentó que a partir del 1° de enero las "oficinas de ANSES" reciban "a hombres y mujeres que tienen la edad para jubilarse" y le tengan "que decir que no pueden porque no hay una ley". En la misma línea, agregó: "Tenía que ser tratada en la Cámara de Diputados y lamentablemente los diputados de la oposición no vinieron a trabajar y no dieron quórum para que la ley salga”.

“Si la ley de Plan de Pago de Deuda Previsional no se sanciona, solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres podrán acceder a una jubilación”, precisó. Respecto del financiamiento para el Plan de Pago de Deuda Previsional, Raverta explicó que “el presupuesto para esta ley ya se discutió en el Congreso y se asignó.

Para finalizar, Raverta aclaró que “no es una ley que le venga bien al Gobierno o a la ANSES, sino que es una ley que le conviene a las y los argentinos" y concluyó: “El plan de pago de deuda previsional permitirá dar continuidad a la cobertura previsional de la Argentina que es única en la región”. (NA)