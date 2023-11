Empeora la salud de Bruce Willis: ya no reconoce a Demi Moore

Demi Moore volvió de un viaje que hizo a Italia y decidió visitar a su ex y padre de sus hijas, Bruce Willis, que fue diagnosticado con demencia frontotemporal y se encuentra cada vez peor.

La actriz salió “devastada” de la casa de su ex porque ni siquiera la pudo reconocer. "Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto", reveló una amiga de la actriz.

Sumado a esto, el amigo de Bruce Willis, Glen Gordon Caron, contó que ya no pueden hablar: "Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El actor de 68 años aún reconoce a su mujer, Emma Heming, y sus hijas, Rummer, Tallulah y Scot La Rue, pero la enfermedad seguirá progresando y no tiene cura.

En marzo de 2022, se confirmó que Bruce Willis tiene una enfermedad neurodegenerativa que afecta al cerebro, generando cambios en la personalidad, el lenguaje y la conducta. Se encuentra acompañado por enfermeros en su domicilio y por su mujer, así como también su ex mujer entre los años 1987 y 2000, la actriz Demi Moore y, por supuesto, las tres hijas del actor.

Durante una entrevista con USA Today, la esposa de Bruce Willis habló sobre las dificultades que tiene que atravesar por acompañar a su marido en esta enfermedad: “Lo que estoy aprendiendo es que la demencia es dura. Es dura para la persona diagnosticada, pero también para la familia. Y eso no es diferente para Bruce, o para mí o para nuestras hijas. Y cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es”. (NA)