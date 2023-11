Falleció el periodista Edi Zunino a los 60 años

El periodista Edi Zunino falleció a los 60 años. Así lo confirmó este jueves Jorge Fontevecchia, propietario de diario Perfil, donde Zunino se desempeñó como secretario general de redacción.

En medio de una entrevista esta mañana en "Radio Con Vos", Fontevecchia hizo un alto para expresarle a su entrevistador: "Perdoname, pero me acaban de pasar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo. Es una profunda tristeza, [fue] director de la revista Noticias, director renunciado de Perfil...". Momentos después, la nota concluyó.

Zunino nació el 21 de abril de 1963 en Ramos Mejía y ocupó, entre otros cargos, el de secretario general de redacción del diario Perfil.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Inició su carrera a fines de la dictadura, en la revista "subte" Retruco, dirigida por dos compañeros suyos de la Escuela de Periodismo del Instituto Grafotécnico: Jorge Fernández Díaz y Gustavo González.

En los años siguientes, colaboró en los diarios La Voz y Sur. Fue redactor del quincenario cooperativo Acción y en la década del 90, como redactor y editor de la sección política de Noticias, se especializó en temas de investigación.

Entre otros galardones, Zunino recibió en 1995 el Premio a la Ética Periodística de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Florida, Estados Unidos; y en 1998, el Premio ADEPA/Clarín a la Libertad de Prensa. Trabajó en radio y televisión y también fue editor de Economía e Internacionales en la revista 3 Puntos y jefe de Política Nacional en el semanario TXT, dirigido por Adolfo Castelo.

Asimismo, fue expositor en foros nacionales e internacionales sobre libertad de prensa y fue jurado del Primer Concurso de Piezas Periodísticas Basadas en Solicitudes de Acceso a la Información Pública, convocado por la filial venezolana del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en abril de 2008.

En la plataforma de videos Youtube, Zunino realizaba desde hacía años publicaciones en el canal denominado En El Barro. Su último posteo tuvo lugar hace tres semanas y se trató de una entrevista a su hijo, Manuel, en la previa de las elecciones generales. (La Nación)