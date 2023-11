Quién es el español que convocaría Scaloni ante las lesiones de Montiel y Foyth

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, convocaría al lateral derecho español Pablo Maffeo, jugador de Mallorca cuya madre es argentina, ante las lesiones de Gonzalo Montiel y Juan Foyth.

Según adelantó hoy el medio español Relevo, el entrenador campeón del mundo ya se comunicó con el futbolista, de 26 años, que confirmó su intención de jugar con la "albiceleste" pese a su paso previo por las juveniles de España.

Mallorca también recibió la notificación por parte de la AFA y sólo resta que termine con los trámites de la ciudadanía argentina por parte de su madre para formalizar la convocatoria.

Maffeo debutó en Manchester City, luego pasó por Girona, Stuttgart, Huesca y atraviesa su tercera temporada en Mallorca.

El lateral derecho jugó en la sub 16, sub 17, sub 19 y sub 21 de España pero nunca formó parte del seleccionado mayor.

El cuerpo técnico de Scaloni, quien reside en Mallorca y fue varias veces al estadio, sigue a Maffeo desde 2022 y la oportunidad llega en un momento en el que tanto Montiel como Juan Foyth están lesionados.

Hace un año, Maffeo tuvo una alta trascendencia en España por una pelea con el brasileño de Real Madrid Vinícius Jr. y reveló que por sus raíces podía jugar tanto para España como para Argentina e Italia (por su padre).

"Podría jugar con Italia o Argentina, pero sería un sueño que la Selección española me llamara", dijo Maffeo, nacido en Sant Joan Despí, el pasado 1 de octubre.