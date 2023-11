Andrés Bonjour: "Hasta que no suceden las cosas no se hace nada"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

Pasó el susto y, afortunadamente, no hubo consecuencias que lamentar. Lo cual no es poco habida cuenta la magnitud y violencia de semejante sacudón.

El bahiense Andrés Bonjour habló en Diario Deportivo sobre el terrible vuelco sufrido el pasado domingo en Toay, en el marco de la octava fecha del campeonato del Fiat Uno Pista.

Cachete, ex arquero liguista, transitaba a buen ritmo en la segunda colocación, detrás de Mauro Gorjón, con quien pugnaba por la victoria en la primera serie de la mañana.

Sin embargo, como se comentó notas pasadas, la cosa no terminó bien, llevándose la peor parte justamente Bonjour, volcando y destruyendo su máquina naranja.

"No llegué a igualarle la línea, pero cuando inicié la maniobra de superación él se movió para mi carril y ahí nos tocamos. Vamos muy rápido en ese sector; en Toay se alcanzan altas velocidades y no te podés mover así. El comisario decidió no sancionarlo, pero todos los que vieron la maniobra me dijeron que se equivocaron y que él me encierra", explicó.

Pero lo peor vino luego de ese encontronazo, cuando ambas máquinas salen disparadas hacia la banquina del sector opuesto del trazado pampeano, que este fin de semana recibirá al Turismo Carretera.

"Salimos los dos disparados y yo agarré justo un desagüe que hay al costado. Dicen que eso existe desde el primer momento y que ya hubo varios accidentes. Deberían nivelar de alguna forma y corregirlo para que el auto pase por ahí siga de largo y no rebote. Agradezco haber pasado de costado y no de frente, sino el impacto pudo ser peor", explicó.

"Son cosas del automovilismo, donde los riesgos están. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y pensar en lo que viene. Por suerte no me pasó nada, otros han sufrido accidentes más leves con peores consecuencias", agradeció.

Las autoridades de turno deberán tomar el caso y buscar soluciones. Bien podríamos hablar de una situación trágica.

"Hasta que no suceden las cosas no se soluciona nada. Les dije a algunos directivos del circuito que eso ahí era un riesgo bárbaro y se quedaron sin palabras. El autódromo estuvo autorizado siempre", cerró Bonjour.

