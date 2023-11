Federico Mancinelli: lo que pasó y lo que viene con Villa Mitre y mucho más...

El defensor de Villa Mitre Federico Mancinelli pasó por Diario Deportivo, luego de haber pasado el primer cruce y a la espera de los cuartos de final del Torneo Federal A.

"Estamos contentos de haber avanzado una fase más, ahora preparando el partido para ir a Salta y conseguir el objetivo de avanzar de instancia", señaló el ex-capitán de Huracán en el programa que se emite por La Nueva. Play.

El último sábado, la Villa venció a Boca Unidos de Corrientes (1-0 en El Fortín) y el próximo domingo visitará Gimnasia y Tiro de Salta.

"Se hizo un partido intenso, también al ser una llave de eliminación directa, con mucho estrés. Pudimos destrabarlo sobre el final, aunque podríamos haberlo hecho antes. La única situación que generaron ellos fue por un error nuestro", analizó en relación al triunfo ante los correntinos, con gol de Agustín Cocciarini.

"Me parece que fuimos justos ganadores, avanzamos correctamente", resumió el central.

En lo sucesivo, el tricolor se presentará en Salta en busca de la semifinal, con la obligación de ganar para seguir en carrera, ya que los salteños tienen ventaja deportiva por haber terminado en mejor posición en la tabla general tas gran el Grupo D.

"Vamos a una cancha en la que ellos quieren exactamente lo mismo que nosotros: avanzar de llave. Van a jugar con la localí, mucha gente, en la cancha de ellos. Seguro va a ser un partido intenso, duro, complicado y de detalles, estamos preparados", avisó Fede.

En relación a cuanto puede influir el trabajo del árbitro, señaló: "Siempre dije lo mismo, no me meto. Que se manejen de manera honesta. En ese aspecto no me preocupo. Sí me molestaría si suceden cosas extrañas, que no creo que existan".

Más allá del presente inmediato, Fede abarcó distintos temas más allá del presente del fútbol, su trayectoria y también su futuro.

"Estos últimos años vivo mucho el día a día y me mantiene vivo ir a entrenar, estar con los chicos y en mi ciudad más, porque a la tarde puedo disfrutar de otras cosas. Y también utilizando el tiempo para el día de mañana que voy a hacer, dentro de mi rama que es el fútbol".

En ese sentido y en busca de cambiar algunas cosas del sistema, señaló: "Para mí, los jugadores de fútbol tenemos que involucrarnos más. Porque estuvimos adentro y afuera cuando éramos chicos. Teniendo genta capacitada, que ha vivido un montón de experiencias, y la empezás a meter en los clubes, y no la gente que tiene plata y por poner plata haga los negocios que quiera, sin saber si un pibe come o no come. Tenemos que comprometernos para que sea más profesional y más humano".

Mirá la nota completa: