El Ejército de Israel destruyó la sede de Gobierno de Hamas en Gaza

El Ejército de Israel destruyó la sede de la asamblea legislativa y del Gobierno del grupo terrorista palestino Hamas en Gaza, según informó este miércoles a EFE un portavoz militar, tras el anuncio ayer de la captura del edificio por parte de las tropas israelíes.

La vocería del Ejército no precisó cómo fue destruido el edificio, pero un video difundido por medios locales y por un portavoz del Ministerio de Exteriores muestra que el complejo gubernamental gazatí fue detonado mediante el uso de explosivos.

La destrucción del edificio, explicó a EFE un vocero del Ejército, no resulta excepcional sino que va en línea con su política de destruir edificios vacíos pertenecientes a Hamas que puedan ser utilizados para "actividades terroristas".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Este martes, el Ejército anunció que sus tropas habían capturado "durante los últimos días" múltiples edificios militares y gubernamentales del grupo palestino en la Franja de Gaza, incluyendo "la sede de la asamblea legislativa y del Gobierno de Hamas, el cuartel general de la Policía de Hamas y una facultad de ingeniería utilizada para la producción y el desarrollo de armas".

Asimismo, soldados israelíes llevaron a cabo este miércoles una "operación selectiva" en el hospital Al Shifa, el más importante de la Franja, que se quedó sin electricidad, agua potable y comida hace varios días y alberga a unas 3.000 personas, entre desplazados, personal médico y pacientes. Según informes de inteligencia de Estados Unidos, terroristas de Hamas y la Yihad Islámica Palestina utilizaron este hospital y sus túneles para operaciones militares y ocultar rehenes y armas.

En paralelo, tras controlar buena parte del norte de Gaza, las tropas israelíes comenzaron este miércoles a avanzar hacia el centro de la Franja, específicamente hacia la ciudad de Deir Balah.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseveró que no quedará ningún refugio en la Franja de Gaza para los milicianos de Hamas. "¿Recuerdan cuando nos dijeron que no irrumpiríamos en Gaza? Irrumpimos. Dijeron que no llegaríamos a las afueras de la ciudad de Gaza, y llegamos. Dijeron que no entraríamos en [el hospital] Al Shifa, y entramos", afirmó durante una visita a la base militar de entrenamiento de Zikim, junto a la Franja de Gaza.

"No hay lugar en Gaza al que no podamos llegar. No hay refugio, albergue, ni escondite para los asesinos de Hamas", subrayó el premier israelí.

Soldados israelíes patrullan por el complejo hospitalario Al Shifa en Ciudad de Gaza.

El gobierno de Israel declaró la guerra a Hamas el 7 de octubre tras un ataque masivo del grupo terrorista palestino, que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración en territorio israelí de unos 3.000 milicianos que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a más de 240. (Infobae)