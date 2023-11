Cuatro partidos y una "despedida" en la continuidad de la décima fecha

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Con cuatro partidos continuará, desde las 21, la décima fecha del torneo de Primera, que comenzó anoche con la victoria de Pacífico ante San Lorenzo, por 87 a 74.

Jugarán Bahiense del Norte-Estrella, Pueyrredón-Liniers, Napostá-Estudiantes y 9 de Julio-Olimpo.

En tanto, el partido Villa Mitre-Leandro N. Alem fue diferido para el lunes 4 de diciembre, ya que hoy el tricolor se presenta por Liga Argentina.

Bahiense-Estrella

Bahiense intentará conservar su invicto en el Manu Ginóbili, recibiendo a Estrella, que ganó en tres de las cuatro salidas del barrio San Martín.

Dirigirán Eduardo Ferreyra, Lucas Andrés y Juan Jaramillo.

El tricolor, que nuevamente no contará con Sebastián Luengo (suspendido), jugó el martes, cediendo ante el puntero Villa Mitre y cortando una racha de seis triunfos consecutivos.

El auriazul, en tanto, tiene entre algodones a Santiago Quiroga, quien se esguinzó un tobillo ante Pueyrredón.

Pueyrredón-Liniers

Necesitados de triunfos están Pueyrredón y Liniers, que se medirán en el Vicente Palermo, contralor de Sebastián Giannino, Marjorie Stuardo y Joaquín Irrazábal.

Los dos tienen planteles completos para hoy, aunque después de este partido Pueyrredón se quedará sin Rodrigo Gerhardt, quien tiene planeado un viaje y, por ahora, decidió dejar de jugar, después de haber regresado, básicamente, por una cuestión afectiva.

"Disfruté mucho acercarme a mi hermano (Gregorio) desde otro lado, que siempre fue un poco ajeno, porque él jugaba al básquet y yo también, pero compartirlo fue otra cosa", destacó.

"La posibilidad de jugar con él -recordó- empezó como un chiste, porque lo veía jugar con Juan Córdoba, que es nuestro primo, y me picó el bichito. Encima, después se sumó Santi Candia, que es primo segundo nuestro y con Gus (Candia) como entrenador".

Los hermanos Goyi y Rodrigo.

Lo cierto es que hoy, en principio, Rodrigo jugará su último partido.

"Por lo pronto, no tengo idea de seguir jugando, tampoco la tenía cuando volví, aunque comenzó yendo a entrenar algunos días porque Gus era el técnico y tenía ganas de compartir entrenamientos con mi hermano. Después se dio algo increíble que fue poder jugar con él, pero no sé si estaba en los planes. Me quedo con esto, que pude jugar con mi hermano. Fue un gran motivo, no sé si el único, no sé si habrá otro en el futuro. Estoy súper agradecido con todos, desde mi familia, mi hermano, sobre todo con él, por dejarme ser parte, y con Gus y los chicos, que me hicieron el espacio en el equipo. Fue emocionante", resaltó, a modo de despedida.

9 de Julio-Olimpo

Si bien los separa solamente un punto, el presente de 9 de Julio y Olimpo es muy diferente, porque al albiazul le está costando muchísimo ganar y viene de ceder ante Pacífico, su clásico rival, mientras que el aurinegro dio el golpe frente a Leandro N. Alem con un doble de Máximo Genitti, y se ubica en una posición expectante.

Se medirán en el Néstor Damiani, dirigiendo Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Juan Cruz Schernenco

Para hoy, 9 no contará con Alan Prost, quien sufrió un micro desgarro durante la entrada en calor del último partido y tampoco con Santiago Boyé, que se recupera de un esguince. Además, Albano Costa debuta hoy en el Sudamericano U17.

En Olimpo, en tanto, regresará Thomas González, quien no jugó a raíz de una distensión de ligamentos en una rodilla.

Napostá-Estudiantes

Con el ánimo por las nubes llegan a este compromiso Napostá y Estudiantes, que chocarán en el Antonio Palma, donde arbitrarán Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Ariel⁩ Di Marco.

Los de la Avenida vienen de ganarle a Liniers, de visitante, y el albo sumó la segunda victoria, superando a San Lorenzo.

Sebastián Aleksoski no tendrá a Joaquín Godio (motivos de salud) y Guido Muzi (suspendido).

Ariel Ugolini, por su parte, no contará con Albano Rosso y Mariano Castets (lesionados), mientras que podrá jugar Julián Rodríguez.

Próxima fecha

La undécima fecha, última de la primera rueda, se disputará el próximo jueves: Estudiantes-Pueyrredón, Liniers-Bahiense, Pacífico-Napostá, Olimpo-San Lorenzo, L.N. Alem-9 de Julio y Estrella-Villa Mitre.

Posiciones

1º) Villa Mitre (9-0), 18

2º) Bahiense (7-2), 16

2º) Pacífico (6-4), 16

4º) L.N. Alem (6-3), 15

4º) Estrella (6-3), 15

6º) Napostá (4-5), 13

6º) Liniers (4-5), 13

6º) Olimpo (4-5), 13

6º) San Lorenzo (3-7), 13

10º) 9 de Julio (3-6), 12

11º) Estudiantes (2-7), 11

12º) Pueyrredón (1-8), 10